Per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse bisognerà ancora attendere, a dirlo i produttori

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse doveva uscire per marzo ma potrebbe arrivare nelle sale entro fine 2024.

Brutte notizie per quanti attendono con ansia Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, sequel di Spider-Man: Across the Spider-Verse, film d’animazione del 2023 diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. Come noto, a sua volta seguito di Spider-Man – Un nuovo universo (2018).

Se inizialmente sono circolati dei rumors circa il fatto che l’uscita del film poteva essere ritardata, ora la conferma arriva dagli stessi produttori: Phil Lord e Chris Miller. Questi ultimi ne hanno infatti parlato nel corso di una intervista con Chris Killian del sito ComicBook.com, per parlare della nuova stagione di The After Party di Apple TV+.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse: produttori confermano ritardi uscita

Come riporta Comic book, Phil Lord ha infatti affermato che si prenderanno tutto il tempo necessario al fine di realizzare un ottimo lavoro, mentre Chris Miller gli ha fatto da eco aggiungendo che non ci sarà una data ufficiale fino a quando non si sentiranno davvero pronti.

La prima data utile era stata individuata nel marzo 2024, ma sicuramente non sarà rispettata, anche perché parliamo in pratica del mese prossimo. Tuttavia, c’è speranza affinché Spider-Man: Beyond the Spider-Verse possa arrivare nelle sale entro il 2024. Presumibilmente, verso la parte finale dell’anno.

Lord e Miller hanno confermato che la fase di pre-produzione sia andata a buon fine, mentre per la produzione effettiva l’unico progresso registrato è fermo ai test fatti prima del film. Del resto, hanno sottolineato anche come il film sia stato diviso in due parti e a malapena ne è stata realizzata la prima in tempi ragionevoli: Across the Spider-Verse.

