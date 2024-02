Stranger Things 5, cosa sappiamo: trama, cast e uscita

L’amatissima serie Stranger Things si appresta a concludersi, con grande dispiacere dei molti fan sparsi per il globo, Italia compresa.

L’amatissima serie Stranger Things si appresta a concludersi, con grande dispiacere dei molti fan sparsi per il globo, Italia compresa. Un lungo addio complice lo sciopero di sceneggiatori e attori che ha costretto al rinvio di molte produzioni (ne abbiamo parlato qui), Stranger Things 5 inclusa.

Tuttavia, i lavori si sono finalmente messi in moto, come testimonia una fotografia pubblicata sui Social in un nostalgico bianco e nero con tanto di 5 sullo sfondo evidenziato in rosso, che raffigura tutto il cast la lavoro. Un’immagine plastica delle emozioni contrastanti che la notizia suscita: un mix di entusiasmo e malinconia.

Vediamo tutto quanto sappiamo su Stranger Things 5.

Qual è la trama di Stranger Things 5

GQ ha realizzato un lungo articolo sull’argomento. Partiamo da come è finita la quarta stagione. Abbiamo visto Big Bad Vecna vincere la battaglia per Hawkins, creando però una frattura nella barriera che divide la nostra realtà e il Sottosopra. In questo modo ha fuso i due mondi. Lasciando quindi intendere che nulla possa impedire a Vecna e al al suo esercito di demogorgoni e pipistrelli di attaccare la città e di conseguenza i suoi abitanti.

Pertanto, si ipotizza che nella quinta stagione vedremo Undici e compagni impegnati a respingere queste forze malvagie, oltre a chiudere in maniera finalmente definitiva il punto di accesso al Sottosopra e a uccidere Vecna.

I fan si sono chiesti se Max sia morta e se Sadie Sink tornerà nella quinta stagione. Per quanto concerne Max, abbiamo visto nella quarta stagione Undici provare a trovarla con i suoi poteri psichici senza però riuscirvi. Sadie Sink, che come noto interpreta Max, ha mantenuto i fan nel dubbio durante le varie interviste, come giusto che sia. Concedendo solo un laconico: “chissà dov’è e in che stato si trova“.

Il cast di Stranger Things 5

A proposito di cast, vediamo chi figura nel quinto episodio della serie. Ecco il cast completo:

Winona Ryder

David Harbour

Finn Wolfhard

Millie Bobby Brown

Gaten Matarazzo

Caleb McLaughlin

Noah Schnapp

Sadie Sink

Natalia Dyer

Charlie Heaton

Joe Keery

Maya Hawke

Amybeth McNulty

Priah Ferguson

Brett Gelman

Cara Buono

Jamie Campbell Bower

Linda Hamilton

Quando uscirà Stranger Things 5?

I fan si chiedono ovviamente qual è sarà la data di uscita di The Stranger 5. Come detto, lo sciopero di attori e sceneggiatori della seconda metà dello scorso anno ha influito pesantemente sulla produzione della serie (come ovviamente su altre uscite attese). Tutto lascia quindi presagire che bisognerà escludere il 2024, quindi dovrebbe essere rilasciata per il prossimo anno.

