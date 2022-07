Plaza de Raffaella Carrà: Madrid intitola piazza alla showgirl, dove si trova

Perché Madrid intitola una Piazza a Raffaella Carrà

Raffaella Carrà ha lasciato un’impronta indelebile nella televisione italiana, abbattendo tabù che oggi sembrano anacronistici. E lanciando mode e tendenze che fanno scuola da generazioni. Il tutto, con una professionalità encomiabile, condita da una umiltà oggi quasi dimenticata da finti vip e presunti talenti.

Raffaella Carrà era anche amatissima all’estero, soprattutto in Spagna. Dove i suoi balli, le sue gambe slanciate, i suoi messaggi di sdoganamento dell’amore libero arrivavano come un raggio di sole dopo il periodo oscurantista della dittatura clerico-fascista di Francisco Franco.

Ed ora, quella passione iberica per la Carrà diventa plastica con tanto di intitolazione di una piazza: Plaza Raffaella Carrà appunto. E proprio nell’amatissima dall’artista capitale Madrid. Il voto del consiglio comunale è stato unanime, con la sola astensione del partito di estrema destra Vox.

Come si legge su El diario, la data del 6 luglio non è casuale: oggi si tiene infatti la festa dell’Orgullo, organizzata dal movimento LGBTQ+. Del quale la mitica Raffaella era un’icona e punto di riferimento. Non a caso, la piazza si trova nei pressi del quartiere Chueca, diventato un simbolo di lotta all’emancipazione sessuale.

Plaza de Raffaella Carrà a Madrid dove si trova

Per quanti si trovassero a Madrid e volessero visitare la piazza, ricordiamo che Plaza Raffaella Carrà a Madrid si trova fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral. Sostituendo così Plaza del Olivo.

Come spiega Es Madrid, la zona è molto viva. Calle Fuencarral parte dalla Gran Vía e arriva fino al quartiere di Chamberí, mentre l’area Malasaña è il suo cuore pulsante.

Buona parte è pedonale e si concentrano numerosi negozi delle più moderne e commerciali marche di moda. Non mancano ristoranti e caffetterie e il moderno spazio gastronomico del Mercado de San Ildefonso. Così come non mancano proposte culturali come il Museo di Storia, con oltre 60.000 oggetti di vario genere legati a Madrid, e la mostra permanente dell’Espacio Fundación Telefónica.

Per gli amanti del vintage ci sono numerosi negozi ma anche mercatini.

Per chi ama la vita notturna la zona dove ricade Plaza Raffaella Carrà offre pure una vasta scelta, tra drink bar, discoteche, ristoranti e teatri. Insomma, la scelta giusta per una personalità viva e colorita come era lei.

Ecco la mappa dove si trova Plaza de Raffaella Carrà