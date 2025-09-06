Ligabue, altro che Lambrusco e Popcon: ecco l’immenso patrimonio

“Lambrusco e Popcorn” canta Ligabue in un suo brano del 1991, contenuto nell’album “Lambrusco, coltelli, rose e popcorn“. Metafora di chi viene dalla provincia e ha sogni modesti, perché “prima c’è la vita da vivere“.

Di Lambrusco da allora ne è passato sotto ai ponti, soprattutto dal 1995, quando è arrivato il successo dell’album Buon Compleanno Elvis, che ha sancito il definitivo decollo della carriera del “rocker di Correggio“. Da lì in poi ha inanellato una serie di successi, tra innumerevoli album, concerti in ogni spazio possibile e immaginabile, ben 3 film. Sperando sempre che “il meglio deve ancora venire“.

Probabilmente, se artisticamente parlando, il meglio è già passato da un po’, da un punto di vista patrimoniale e finanziario le cose vanno alla grande. Con un Patrimonio stimato in oltre 30 milioni di euro.

Il Patrimonio di Luciano Ligabue

A tirare le somme è Open. Il tutto è gestito in parte attraverso le sue due società – la Fuori Tempo srl e la Zoo Aperto srl, amministrate dal fratello Marco e il cui nome si rifà ovviamente alle canzoni dello stesso Ligabue – e in parte nel mattone, così distribuito:

6 case (tre a Reggio Emilia, una a Correggio, una a Milano e una in Costa Smeralda, ad Arzachena);

un negozio;

5 garage;

2 cantine legati alle case.

Un ruolo importante viene poi ricoperto dalle speculazioni in Borsa, svolto tramite la Zoo Aperto: sempre secondo il sito di Mentana, nel 2024 ha ricavato poco più di 3 milioni di euro (sebbene i ricavi risultino in netto calo rispetto al 2023 quando aveva incassato 5,2 milioni di euro), e chiuso l’ultimo anno con un guadagno di 1,1 milioni di euro (-1,6 milioni di euro rispetto al 2023).

Sorride però il bilancio della Zoo Aperto, visto che figurano 12,9 milioni di euro investiti in titoli finanziari, oltre a disponibilità liquide per 4,93 milioni di euro. Il portafoglio titoli risulta incrementato, grazie alla vendita per 2,135 milioni di euro e all’acquisto per 3,5 milioni.

Più modesti i guadagni con la Fuori Tempo: il bilancio 2024 si è chiuso con un fatturato di 529.904 euro (in crescita rispetto al 2023, quando il fatturato registrava 358.744 euro, registrando un utile netto di 356.452 euro. In questo caso, parliamo di un raddoppio, visto che nel 2023 era di quasi la metà: 196.941 euro.

In bilancio sono indicati investimenti in titoli finanziari per 4,566 milioni di euro oltre a 255.614 euro depositati sui conti correnti.

Anche la Fuori Tempo si occupa di trading, sebbene per un volume di affari più ridotto rispetto alla Zoo Aperto: nel 2024 ha venduto titoli per 722.748 euro, acquistandone per 1.216.769 euro.

Un assist dal Governo Meloni

Per quanto Ligabue si sia sempre professato di sinistra, non ha disdegnato di sfruttare uno strumento voluto da un governo di destra: il concordato preventivo biennale. Si tratta di un patto con l’Agenzia delle Entrate che si basa sulle tasse pagate nell’anno precedente: per i due anni successivi il fisco chiederà quelle, senza contestare eventuali guadagni superiori.

Certo, per un investitore si tratta comunque di un rischio, visto che, se i guadagni dovessero essere inferiori, pagherebbe comunque la stessa cifra.

Insomma, il denaro è come l’amore. Conta.

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità