Joe Biden termina mandato, un bilancio in chiaroscuro

Tracciamo un bilancio punto per punto delle cose fatte dall’amministrazione guidata da Joe Biden.

Il prossimo 20 gennaio 2025 ci sarà l’ufficiale passaggio di consegne tra Joe Biden e Donald Trump. Abbiamo già parlato di come sarà l’amministrazione Trump, mentre in questa sede valuteremo qual è stato il bilancio di Biden alla Casa Bianca.

Bilancio di Joe Biden

Come vedremo, gli Usa hanno potenziato la propria sfera di influenza in Europa ma sono arretrati in Medioriente. L’economia interna ha retto alla Pandemia, registrando anche numeri notevoli sull’occupazione.

Importante la stretta delle armi, male invece l’immigrazione.

Sulla Sanità è stata allargata la platea dei beneficiari della copertura sanitaria, ma scandalosa è stata la genuflessione alle multinazionali per quanto concerne il vaccino.

Biden ha anche accontentato le lobby green.

Esteri, dal disastro in Medioriente all’impoverimento dell’Europa

Partiamo dalla politica estera, che resta l’aspetto più disastroso dell’amministrazione Biden. Nei 4 anni passati come inquilino della Casa Bianca, gli Stati Uniti hanno perso ogni influenza in Medioriente. Dal ritorno dei talebani in Afghanistan fino al disastro di Gaza, l’America ha perso molta voce in capitolo. Probabilmente ne ha recuperata in Siria, dove la fuga di Assad a Mosca è un’immagine plastica di ciò. Ma lì è tutto da scrivere.

L’America di Biden, approfittando della pensione della Merkel, ha invece accelerato l’accerchiamento nei confronti della Russia, provocando a tal punto Vladimir Putin da arrivare all’operazione speciale iniziata in Ucraina il 24 febbraio 2022. Il lavoro certosino americano compiuto nell’arco di oltre trent’anni nel paese amico-nemico dei russi ha portato prima a Piazza Maidan e poi alla situazione attuale, sostenendo i neonazisti rappresentati da Zelensky ma anche stanziando sul territorio ucraino dei biolaboratori.

Ma ciò ha portato a un altro risultato: li Usa hanno impoverito l’Europa al fine di una colonizzazione più incisiva.

Biden ha continuato sul solco di Trump per quanto riguarda la guerra commerciale con la Cina, mentre complicati sono stati i rapporti con il vicino Sudamerica, dove molti paesi sono a guida socialista e anti-sistema.

Interni: stretta sulle armi, allargamento dell’Obamacare

Alla luce delle tante sparatorie che si consumano periodicamente sul territorio americano, l’amministrazione Biden ha varato una stretta sul commercio delle armi. Rendendo maggiori i controlli per chi le acquista e chi le vende. Secondo TicinoNews, si tratta della legge più restrittiva dagli anni ’90.

Non si può dire lo stesso sull’immigrazione: le riforme sull’immigrazione stanno invece fallendo e il flusso di persone al confine meridionale ha raggiunto livelli record con una media di 2.000 al giorno.

Economia: è riuscita la ripresa post-Covid

L’amministrazione Biden ha dovuto affrontare l’effetto negativo della Pandemia sull’economia. In particolare, sull’occupazione. Il suo governo ha creato 14,8 milioni di posti di lavoro, più di qualsiasi presidente nella storia degli Stati Uniti nello stesso periodo. Inoltre, la disoccupazione è rimasta al di sotto del 4% per il periodo più lungo dagli anni ’60.

Il pacchetto di riforme chiamato ‘Bidenomics‘ è riuscito a mitigare poi gli effetti dell’inflazione.

La Borsa non ha vissuto le stesse impennate viste con Trump, ma ha salutato positivamente l’addio di Biden dalla corsa alle presidenziali.

Sanità: Biden ha eseguito gli ordini delle multinazionali

L’amministrazione Biden ha eseguito alla perfezione i desiderata delle multinazionali farmaceutiche per quanto riguarda la vaccinazione anti-Covid. Anthony Fauci è stato aizzato a Guru di riferimento, per essere poi travolto da uno scandalo. Probabilmente, il defenestramento di Trump serviva proprio a questo.

Bene invece l’allargamento della copertura sanitaria: il numero di americani non assicurati ha toccato il minimo storico del 7,2% nel secondo trimestre del 2023, mentre il numero di persone che hanno aderito al piano Obamacare per il 2024 è salito a 21,3 milioni. All’inizio del mandato di Biden, erano quasi la metà: 12 milioni.

Ambiente, maxi investimenti Green

L’amministrazione Biden ha abbracciato a pieno le politiche Green invocate in questi anni, spesso anche con una bieca ideologizzazione. Forse anche qui hanno incido le lobby degli Hedge fund che stanno investendo massicciamente sulla Green economy.

E’ stato infatti varato un maxi investimento da 369 miliardi, il cosiddetto Inflation Reduction Act, oltre al maxi piano per le infrastrutture. Ampio spazio poi alle auto elettriche, che però si stanno rivelando un clamoroso flop industriale.

