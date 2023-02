Guerra in Ucraina: Russia schiera i Terminator

La Guerra in Ucraina è giunta ad un secondo livello, con la NATO che sta fornendo nuovi tipi di armi agli ucraini su richiesta del loro presidenze Zelensky (manco fosse una lista nozze) e la Russia che sta iniziando a schierare armi tecnologicamente più sofisticate.

Ovviamente, non si tratta mai di una buona notizia, visto che armi più sofisticate e potenti portano di conseguenza più morte e distruzione.

I denominativi degli armamenti, poi, aumentano la loro potenza di fuoco ancor prima del loro utilizzo. La Russia ha schierato infatti i Terminator. Rievocazione del film cult di Fantascienza di David Cameron, che ha innescato un lungo franchise cinematografico. Ma di cosa si tratta?

Cosa sono i Terminator usati dalla Russia in Ucraina

Come riporta LaRepubblica, si tratta di mezzi pesanti dotati di due cannoni da 30 millimetri capaci di sparare fino a 850 proiettili al minuto, con pallottole esplosive o incendiarie. Inoltre dispone di quattro lanciamissili contro-carro e due lanciagranate automatici.

Il Terminator è stato progettato soprattutto per gli scontri in aree urbane. Ad oggi è stato adoperato solo in Siria, contro la resistenza al regime di Assad.

In realtà, era comparso già nella battaglia per Sivierodonesk nello scorso giugno.

Tuttavia, in queste ore la Russia ha presentato ufficialmente il Terminator in un video da brividi, che utilizza anche la musica del film cult. Nel video lo si vede mentre sta facendo fuoco contro i boschi di Kremennaya, un’area della regione di Lugansk dove gli ucraini stanno conducendo un’offensiva.

Ricevi via mail le news sulla guerra in Ucraina che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!