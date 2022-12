Guerra in Ucraina, 4 russi su 5 stanno con Putin

Spesso sui giornali mainstream si legge che i russi sono stufi del loro Presidente Vladimir Putin e sono pronti a mollarlo alle prossime elezioni, che si terranno a metà 2023.

In effetti la guerra in Ucraina sta creando problemi inevitabilmente anche all’economia russa, sebbene Putin sia riuscito a mitigare i danni creando alternative al mercato europeo in Asia. Rinsaldando i rapporti con la Cina e stringendo accordi coi paesi arabi e con l’India.

Tuttavia, un interessante sondaggio ci dice che i russi stiano ancora largamente col proprio presidente.

Sondaggi su Putin: il 79% dei russi sta con lui

Come riporta Il Tempo, nel mese di novembre la ricerca del Centro statale di ricerche umanistiche di Mosca guidato attualmente da Marat Mardanov, ha registrato che il 79% degli intervistati ha espresso il suo consenso nei confronti di Putin. Registrando una leggera flessione rispetto a giugno, quando il consenso era dell’84%. Una flessione, ma tutto sommato contenuta dato che sono passati altri 5 mesi di guerra.

Inoltre, a domanda su quale fosse il politico che gli suscita maggior sicurezza, il 39% del campione ha fatto il suo nome. Distaccati di molto tutti gli altri: il primo ministro Mikhail Mishustin è secondo, ma con meno della metà dei voti: il 17%, mentre a chiudere il podio ancora più indietro il ministro degli Esteri Sergey Lavrov. Dietro di loro il Ministro della Difesa Sergey Shoigu, al 12%.

Se è vero che il campione è alquanto limitato, visto che prevedeva duemila intervistati su una popolazione totale di 143 milioni abitanti, la ricerca resta comunque significativa visto che è molto vicina ai risultati ottenuti dal Levada Center. Tra gli ultimi baluardi non governativi, quindi indipendente rispetto al potere che governa la Russia.

Ricevi via mail le news sulla guerra in Ucraina che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *