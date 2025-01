Norvegia, dal 2025 solo auto elettriche: ma inquina il mondo con il petrolio

Dal 2025 la Norvegia dice stop alla produzione di auto elettriche, ma è il terzo produttore di petrolio nel Mondo.

L’annuncio è di quelli che entusiasmano i media mainstream: la Norvegia dal 2025 mette definitivamente al bando le auto a combustione, consentendo la vendita di sole auto elettriche. Anticipando così di ben 10 anni ciò che vuole imporre l’Unione europea ai suoi paesi membri.

Certo, bisognerà fare i conti con il freddo persistente quasi tutto l’anno e gli intervalli di buoi-luce nel corso dell’anno solare che non sono certo i nostri, con lunghe fasi per entrambi. Inoltre, parliamo di un paese che vanta 5,5 milioni di abitanti (di cui oltre 700 mila nella sola capitale Oslo), quindi è un esperimento sociale piuttosto fattibile.

Norvegia, stop auto elettriche ma è ricca di petrolio

Oltretutto, parliamo di un paradosso: la Norvegia è un paese ricco di petrolio. Come rende noto Wikipedia, è il principale produttore di oro nero dell’Europa occidentale, con circa 3 milioni di barili al giorno (1,09 miliardi l’anno). Oltre ad essere il terzo esportatore mondiale, dopo Arabia Saudita e Russia.

Importante è il peso del petrolio nell’economia norvegese: pesa per oltre la metà (circa il 52%) delle esportazioni e il 25% sul PIL.

Dunque, la morale delle auto elettriche puzza più di ipocrisia, anche in virtù del fatto che per produrre energia elettrica serva appunto petrolio (il fotovoltaico e peggio ancora l’eolico, possono sopperire marginalmente l’oro nero). Inoltre, la produzione di auto elettriche è di per sé ugualmente inquinante, per non contare la questione annosa delle batterie che dopo qualche anno vanno sostituite.

Non dimentichiamoci poi quanto sta guadagnando grazie al gas da quando abbia tagliato i ponti con la Russia.

