In Germania avanzano i neonazisti: altra conseguenza della guerra in Ucraina

Abbiamo spesso parlato dei danni economici che la guerra in Ucraina sta arrecando alla Germania, locomotiva d’Europa da un ventennio che si è fermata per obbedire ai diktat degli Stati Uniti.

Ciò ovviamente sta portando insofferenza tra i tedeschi, i quali, come accaduto domenica in Grecia, la stanno incanalando in favore dei partiti di estrema destra. Ormai da tempo maggiormente capaci di attirare il consenso degli emarginati e dei disagiati, rispetto a una sinistra non più in sintonia con le esigenze degli ultimi.

E così, in Germania sta avanzando Alternative for Deutschland (AfD), partito che già ai tempi della Merkel riusciva a farsi segnalare, soprattutto per la questione immigrazione. Ma che ora addirittura riesce a ricoprire un incarico istituzionale. Dove arriverà?

AFD avanza in Germania: i neonazisti conquistano Sonneberg

Come riporta Focus, il candidato di Alternative for Deutschland (AfD) Robert Sesselmann ha vinto il secondo turno delle elezioni a Sonneberg, in Turingia, domenica scorsa. Diventando di fatto il primo politico del partito a ricoprire una carica di leadership distrettuale.

Sesselmann ha sconfitto il candidato in carica della CDU Jürgen Köpper per 52,8% a 47,2%. Vittoria ancora più significativa se si considera che Kopper godeva dell’appoggio dei principali partiti tedeschi (socialisti, verdi, liberaldemocratici), tutti uniti appassionatamente per evitare la vittoria dell’AFD. Un po’ quanto visto in Italia contro i Cinquestelle tra il 2013 e il 2018. Poi con loro ci son finiti a governare anche essi.

Non solo: a livello nazionale i sondaggi lo danno tra il 19 e il 20 percento.

Chi è Robert Stuhlmann, dell’AFD

Stuhlmann succede all’ex amministratore distrettuale Hans-Peter Schmitz (indipendente), andato in pensione a causa di una lunga malattia.

Stuhlmann ha 50 anni, è avvocato e attualmente membro del parlamento statale dell’AfD a Erfurt. Viene dalla stessa città di Sonneberg.

In qualità di capo dell’amministrazione distrettuale, in futuro dovrà principalmente attuare le decisioni del consiglio distrettuale, ma anche del parlamento statale e del parlamento federale. Ha però anche potere su materie come l’assistenza agli asili nido o la ristrutturazione di edifici e strade.

