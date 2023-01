Immobiliare.it conviene? Come funziona, costi, rischi, alternative

Da diversi anni ormai in Tv va in onda la pubblicità di Immobiliare.it. Portale che, come intuibile già dal nome, consente di vendere o trovare casa cercando comodamente dal proprio Pc o dal proprio smartphone.

Del resto, sia acquistare che vendere casa non è assolutamente facile, poiché occorre vagliare vari fattori. Chi compra deve valutare il contesto del quartiere, il vicinato, il posto auto ed ovviamente il grado di soddisfacimento della casa rispetto alle proprie esigenze.

Chi vende, invece, deve confrontarsi con il contesto del mercato immobiliare in quel momento. A volte lontano dalle proprie esigenze. Oltre che scegliere bene l’agenzia a cui affidarsi e, inutile dirlo, l’acquirente finale per non avere problemi in futuro.

Detto questo, vediamo come funziona Immobiliare.it e se conviene davvero utilizzarlo.

Immobiliare.it cos’è

Come riportato sullo stesso sito ufficiale, Il portale è stato lanciato nel 2007, sebbene esistesse già da due anni col nome eureKasa.it. Lo scopo dichiarato è sempre stato quello di offrire la migliore piattaforma per la pubblicazione e la ricerca di annunci immobiliari.

La piattaforma in realtà è una costellazione di siti, ciascuno specificato in un’area immobiliare diversa:

Immobiliare.it e Trovacasa.it: per ogni tipo di ricerca immobiliare NuoveCostruzioni.it, MioAffitto e Commerciale.it: per specifiche tipologie di immobili YouDomus e Getrix: offrono servizi digitali ai professionisti immobiliari Euroansa: mette a disposizione la sua rete fisica per la mediazione creditizia LuxuryEstate: si occupa di immobili di lusso

Il portale, come riporta Controcampus, conta oltre 55 milioni di visite al mese, oltre un milioni di annunci e offerte diverse. Nonché innumerevoli agenzie immobiliari iscritte.

Immobiliare.it come funziona

Come funziona Immobiliare.it? Il servizio rientra tra quelli di tipo Freemium. Ovvero, offre sia la possibilità di inserire annunci gratis, sia di pagare un abbonamento per ottenere maggiore visibilità.

Utilizzare Immobiliare.it è piuttosto semplice. Occorre ovviamente prima registrarsi gratuitamente sul sito, e poi scegliere se inserire il proprio annuncio direttamente dal sito o dalle App disponibili sia per iOS che Android.

E’ anche possibile affidarsi ad una agenzia immobiliare tra quelle della propria zona affiliate al servizio. Tra i vantaggi troviamo:

Raccomandazione di agenti esperti Valutazione immobiliare gratuita Nessun ulteriore obbligo

La scelta andrà fatta all’inizio prima di espletare la procedura.

Come spiegato nelle FAQ, in caso di vendita o affitto del proprio immobile grazie al sito, nessuna provvigione sarà dovuta.

Come inserire un annuncio su Immobiliare.it?

Una volta registrati, occorre scegliere il tipo di contratto, la tipologia dell’immobile, le caratteristiche generali, l’indirizzo dove è ubicato, una descrizione e, ovviamente, delle foto ben fatte. Che diano una chiara idea dell’immobile da più angolature.

Completato il tutto, l’annuncio sarà visibile su Immobiliare.it per una durata di 3 o 6 mesi. E sarà possibile ottenere un maggior numero di utenti scegliendo una visibilità PREMIUM o TOP.

Se invece ci si vuole affidare ad un’agenzia, la procedura è leggermente diversa:

Dopo aver inserito le caratteristiche dell’immobile, le informazioni saranno condivise con un massimo di 4 agenzie di zona selezionate dallo stesso portale. Sarà poi l’utente a scegliere tra le agenzie che lo contatteranno

Immobiliare.it quanto costa

Quanto costa utilizzare Immobiliare.it? Come detto, il servizio è gratuito ma se si vuole dei vantaggi aggiuntivi, è possibile sottoscrivere un abbonamento. Che, al momento della scrittura, è di due tipi:

Opzione Premium al costo di 24,95 euro per 90 giorni, o di 44,95 euro per 180 giorni. L’annuncio sarà posizionato più in alto negli elenchi di ricerca rispetto agli annunci base gratuiti e sarà possibile nascondere il prezzo e l’indirizzo esatto.

Opzione Top al costo di 99,95 euro per 90 giorni, o di 179,95 per 180 giorni. L’annuncio comparirà prima dei Premium nei risultati di ricerca, sarà contrassegnato dal badge TOP e avrà la foto di dimensione maggiore rispetto agli altri. Sarà inoltre possibile nascondere il prezzo e l’indirizzo esatto. Infine, l’annuncio finirà anche sui canali social di Immobiliare.it e su altri portali partner.

Per attivare uno dei due abbonamenti basterà entrare nella propria area personale, selezionare la voce Annunci e pubblicati e cliccare su Promuovi.

Sarà possibile pagare tramite PayPal o bonifico bancario.

Immobiliare.it vantaggi

Quali sono i vantaggi di utilizzare Immobiliare.it? Dividiamoli in base ai due tipi di profili presenti:

Da privato

sarà visibile ad una vasta base di utenti

i potenziali acquirenti saranno solo utenti verificati

possibilità di attivare e disattivare l’annuncio in qualsiasi momento

l’annuncio appare nella pubblicità targettizzata della zona in cui si trova l’immobile

Tramite agenzia

L’agenzia immobiliare conosce la zona e il mercato, dunque offre una maggiore possibilità di vendita

L’agenzia gestisce per il proprietario la promozione per la vendita dell’immobile

L’agenzia verifica gli aspetti legali e tecnici legati alla vendita

L’agenzia gestisce le visite e appuntamenti

Immobiliare.it opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su Immobiliare.it? Cerchiamole su alcuni portali dove è possibile lasciare le recensioni:

Trustpilot: la media voto è piuttosto bassa, pari a 1.8 su 134 recensioni pubblicate. Tra le lamentele più ricorrenti, quella che gli annunci spesso sono fasulli di immobili già venduti o inesistenti

Google Play store: qui va già molto meglio e su un numero di recensioni decisamente più alto. Infatti, parliamo di una media voto di 4. 6 su oltre 137.000 recensioni

Opinioni.it: altro portale dove è possibile inserire le recensioni. Qui troviamo 33 Opinioni con un Voto medio di 3.7

Appstore di Apple: sulla app per scaricare applicazioni di iOS, la media voto è di 4.6 su oltre ‎172.000 recensioni

Dunque, da questa panoramica generale che non può ovviamente dirsi esaustiva, troviamo una buona valutazione del servizio. Alle recensioni negative di Trustpilot, in realtà anche pochissime, fanno da contraltare quelle ottime su Play store e Appstore. Peraltro, su oltre 100mila recensioni rilasciate. Più che sufficiente anche la valutazione su Opinioni.it, sebbene anche qui le recensioni siano pochissime.

Immobiliare.it rischi

Quali sono i rischi di usare Immobiliare.it? Leggendo le recensioni negative, si riscontrano casi di persone che hanno pagato senza mai vedere il proprio annuncio pubblicato. O che hanno trovato molti annunci fasulli. O, ancora, che hanno avuto brutte avventure con le agenzie proposte dalla piattaforma. Su Trustpilot vengono anche fatti i nomi delle suddette.

Va comunque premesso che è sempre tutto da verificare e che talvolta sia la stessa concorrenza a gettare fango su questa o quella attività (come per esempio accade per i ristoranti).

Come detto in precedenza, i disguidi e le disavventure possono sempre capitare a tutti. E ogni esperienza fa caso a sé. La piattaforma ha comunque un’area dedicata all’assistenza clienti. Che indicherò di seguito.

Immobiliare.it contatti e assistenza clienti

Per l’assistenza clienti Immobiliare.it mette a disposizione un Form da compilare qui. Dove è anche possibile trovare le classiche FAQ cliccando sulla scritta blu Assistenza.

Conviene usare Immobiliare.it?

Tirando le somme sul servizio, possiamo dire che sia online da oltre 15 anni e da tempo ormai si promuove sui principali canali televisivi. Dunque, si può parlare di un progetto serio.

Naturalmente, vale sempre il discorso che ogni esperienza fa caso a sé e possono capitare disavventure e disguidi. Del resto, parliamo di una vetrina, che per quanto possa essere seria ed approfondita, non può fare miracoli contro l’inaffidabilità delle persone. Quindi è meglio sempre valutare bene i contratti di acquisto o di vendita (in base alla propria posizione nella controparte) prima di sottoscriverli e con chi si sta concludendo l’affare.

In genere, le agenzie selezionate dal sito sono presenti sul territorio da tempo e ben ponderate. Quindi, sarebbe forse più opportuno scegliere di affidarsi ad un’agenzia tra quelle che si propongono. Soprattutto se si ha poco tempo di seguire la questione.

Se invece si è un’agenzia, il sito offre sicuramente un’ottima occasione per essere più visibili sul mercato. Fermo restando che bisogna sempre valutare bene le condizioni che Immobiliare.it offre alle agenzie iscritte al servizio.

Per quanti invece cercano casa, è sicuramente un’ottima vetrina per trovare ciò che si sta cercando grazie ai tanti filtri disponibili. Oltre ovviamente alla zona di riferimento. La ricerca è divisa per province e comuni.

Immobiliare.it è una truffa?

Non possiamo certo parlare di truffa per un sito che, come detto, è attivo da oltre 15 anni e che si pubblicizza anche sui principali canali televisivi. Le recensioni sono complessivamente buone e non esistono ad oggi segnalazioni a riguardo.

Come detto più volte, le brutte esperienze sono sempre dietro l’angolo, ma un servizio si definisce truffa quando parte con quell’intento dichiarato.

Immobiliare.it migliori alternative

Quali sono le migliori alternative a Immobiliare.it? Le ha raccolte il sito Similarweb. Che mette questo servizio al primo posto tra quelli del settore, calcolando vari parametri. Ecco le migliori alternative al momento della scrittura:

idealista.it Casa.it nestoria.it wikicasa.it trovacasa.it trovacasa.net tecnocasa.it nuroa.it immobiliovunque.it remax.it

Ricevi news senza censure su Telegram