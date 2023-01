Dante era di destra? Lo diceva anche Umberto Eco

“Il fondatore del pensiero di destra in Italia è stato Dante Alighieri“. Ha fatto discutere questa affermazione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervistato da Pietro Senaldi nel corso della kermesse milanese di Fratelli d’Italia dal titolo “Pronti, candidati al via“. Che ha visto anche l’intervento in collegamento di Giorgia Meloni.

Sangiuliano vuole sforzarsi nel corso del suo mandato di far emergere la cultura di destra in Italia, dopo decenni di monopolio della sinistra. Ma, più che una identità intesa dal punto di vista politico, si riferisce ad una cultura nazionale, italiana appunto.

Ovviamente, i soloni di sinistra sono balzati dalla sedia. Eppure, che Dante fosse il fondatore della cultura di destra, lo diceva anche Umberto Eco. Uno dei simboli più eloquenti dell’egemonia degli intellettuali di sinistra, come scritto qui.

Ad intervenire sulla vicenda è stato anche Massimiliano Lenzi, giornalista, scrittore e autore televisivo. Come riporta Il Tempo, giornale per cui collabora, ospite ad Omnibus su La7, programma condotto da Frediano Finucci, ricorda che:

il primo a parlare di Dante come autore di destra è stato Umberto Eco, lui ne parlava come uno di destra in quanto nostalgico dell’Impero nell’epoca dei liberi comuni. Quindi un passatista, un conservatore, uno rivolto al passato. Tutto questo scandalo nella battuta di Sangiuliano non c’è