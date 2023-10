Immigrazione, l’inquietante previsione di Andreotti: “arriveranno milioni e milioni”

Nonostante i proclami di Giorgia Meloni per 10 anni in tanti programmi televisivi, con lei Premier l’immigrazione non si è di certo fermata. Anzi, è triplicata rispetto al 2021 e raddoppiata rispetto al 2021 (dati del Viminale). Il tanto sbandierato blocco navale non si è visto, così come del resto altre promesse. Si pensi all’azzeramento delle accise sulla benzina. Giusto per citarne due. E in questo scenario torna d’attualità una previsione di Giulio Andreotti del 1991.

Un periodo quello nel quale il fenomeno non era ancora iniziato con veemenza, almeno dal Nord Africa, come invece farà vent’anni dopo, con la rimozione di Gheddafi. Mentre barconi carichi di disperati provenivano da Est, nella fattispecie dall’Albania.

Vediamo cosa disse Giulio Andreotti sull’immigrazione, con il video dell’intervento che è diventato virale anche su TikTok.

Il video della previsione di Andreotti sull’immigrazione

Il 30 agosto del 1991, Giulio Andreotti, allora Senatore a vita, in odore di diventare Presidente della Repubblica, cosa che di fatto non avvenne (unica pecca di una lunga carriera politica), partecipò come relatore al meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione, sotto la moderazione di Roberto Formigoni. Futuro plenipotenziale del centrodestra in Lombardia, nonché Governatore della regione.

Durante il suo intervento, che durò oltre un’ora, Andreotti discusse il tema dell’immigrazione e preannunciò che milioni di persone avrebbero varcato i confini dell’Europa.

Questo il passaggio decisivo:

Ci saranno milioni e milioni di persone che varcheranno i confini dell’Europa. Sarà come la marcia dei Tartari, a meno che non intensifichiamo gli sforzi per migliorare le condizioni di vita in questi paesi, promuovendo le loro vocazioni artigianali, turistiche ed industriali

Ecco il video diventato virale:

Una lungimiranza simile a un altro volpone della Prima Repubblica, Francesco Cossiga. Che ci preannunciò chi fosse davvero Mario Draghi. Ne abbiamo parlato qui.

