Ferrari, Porsche e Lamborghini: qual è meglio? La risposta definitiva

Ferrari, Porsche, Lamborghini. Tre marchi che producono, seppur con un design e con prezzi diversi, auto di lusso sportive o eleganti, da corsa o da passeggio, meravigliose. Ma quale scegliere tra loro?

C’è chi può permettersele nuove, farle personalizzare, acquistarle usate o semplicemente affittarle solo per un weekend o una occasione speciale. La scelta dipende da vari fattori: la possibilità economica, l’età, i gusti personali.

Di seguito vediamo cosa le differenzia e quale scegliere in base al proprio target di riferimento. Premesso che tutti possono comprare l’auto che vogliono a prescindere dall’età che hanno, dal proprio genere, ecc.

Ferrari, Porsche e Lamborghini: un po’ di storia

La Ferrari è nata nel 1947, originaria di Maranello, in provincia di Modena, da un’intuizione di Enzo Ferrari e ogni anno si posiziona tra i brand più amati al mondo. Tra le scuderie di Formula Uno più longeve e vincenti, ha un franchise molto forte, con gadget di tanti tipi che arricchiscono il fatturato, raffiguranti il cavallino rampante nero su sfondo giallo e di colore rosse, come il colore dell’auto. Molto amata anche dagli sceicchi, che si fanno consegnare modelli personalizzati che costano oltre centomila dollari, di colori anche diversi dal rosso, in nero o blu.

Porsche è invece un marchio tedesco, precisamente originario di Stoccarda, che ha iniziato a produrre auto di gamma alta dal 1938, pur esistendo già da sette anni per opera dell’ingegnere Ferdinand Porsche. Il colore distinguibile è il grigio “polvere di stelle“, lo stile è elegante e austero, lo stemma è un cervo sebbene lo scudo raffiguri anche le corna. Tra i modelli storici e più amati troviamo la Spyder, mentre la notorietà internazionale fu raggiunta dall’incidente mortale che uccise James Dean, il quale guidava una 550.

Lamborghini è una casa automobilistica originaria di Sant’Agata Bolognese, in provincia di Bologna, fondata il 7 maggio 1963 da Ferruccio Lamborghini, già fondatore della Lamborghini Trattori, con l’intento di fare concorrenza a Ferrari. Il colore è il giallo, mentre lo stemma raffigura un toro scatenato. Lamborghini si distingue, oltre per il colore vivace, anche per un design più aggressivo e sportivo. Così come il suo motore, che induce uno stile di guida più “aggressivo“. Fa parte del gruppo Volkswagen, come Porsche.

Il fattore età

Si potrebbe dire: a ciascuno la sua auto di lusso. Ferrari sembra più adatta per persone adulte, tra i 30 e i 60 anni. Che vogliono ostentare la propria ricchezza, ma con classe ed eleganza. Vogliono un’auto di lusso e sportiva, ma, al contempo, anche una guida tranquilla e da passeggio.

Le auto Porsche sembrano più indicate per persone Over 60, per la linea più classica e il colore più spento, ma elegante. Uomini maturi che non cercano ostentazione, ma solo dimostrare il proprio status sociale con moderazione, senza volgarità. Ideale per chi non cerca una guida sportiva, ma vuole godersi il panorama.

Lamborghini si pone invece all’estremo di Porsche: il design è aggressivo, il colore è acceso e non passa inosservato, la guida è sportiva. E’ ideale per i giovani, tra i 18 e i 39 anni. Che ci tengono a mettersi in mostra e rimarcare il proprio status sociale.

Quale auto acquistare tra Ferrari, Porsche e Lamborghini?

Sebbene faccia ottime auto, Porsche propone una produzione in serie, meno distintiva e personalizzabile. Ferrari fa invece vetture quasi artigianali, attente ai dettagli. Proprio la personalizzazione delle auto rientra tra i principali introiti del brand modenese. Lamborghini fa modelli ancora più estremi, assemblati praticamente a mano curando tantissimo i dettagli. E ciò conferma la distinzione detta prima in termini di ostentazione e di ricerca di distinguersi dalla massa “povera“.

Poi c’è il lato economico: Porsche fa auto a costi più contenuti rispetto alle altre due. Infatti una Porsche di livello top può costare più o meno quanto una Ferrari o una Lamborghini che si posiziona verso metà listino.

Anche gli optional su una Ferrari o su una Lamborghini possono arrivare quasi a raddoppiare il prezzo finale dell’auto. Una Porsche fuori-serie hanno un listino più ridotto rispetto ad una Ferrari dello stesso segmento.

Ma c’è anche una questione di storia: Porsche è il marchio più storico dei tre per ragioni anagrafiche, Ferrari ha fatto la storia della Formula Uno, Lamborghini è quello relativamente più giovane e, diciamocelo, dalla storia meno prestigiosa, anzi, l’azienda è fallita negli anni ’70 e ha cambiato varie proprietà. Ferrari, come detto, muove un franchise incredibile tra t-shirt, cappellini, portachiavi, ecc.

C’è però da dire che chi segue l’eleganza non può non scegliere Porsche, che ha prodotto auto di lusso affascinanti. Chi bada al design non può non optare per il marchio tedesco, a prescindere dall’età.

Conclusioni

Volendo tirare le somme, si può dire che le Lamborghini hanno uno stile più stravagante, mentre le Ferrari sono auto migliori da guidare e generalmente più pratiche, Porsche invece offre uno stile discreto e poco appariscente.

