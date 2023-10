Giorgetto Giugiaro: il disegnatore di tante auto di successo

Giorgetto Giugiaro ha disegnato modelli diventati un grande successo commerciale, soprattutto per Fiat e Volkswagen.

Un personaggio come Giorgetto Giugiaro incarna appieno cosa è stato il Made in Italy, la visione che avevano gli italiani nel progettare il futuro e costruire il mondo. Un po’ come Renzo Piano nell’architettura.

Giugiaro, infatti, ha disegnato tante auto che sono poi diventate modelli di gran successo. Ripercorriamo la sua storia e i modelli partoriti dal suo genio.

Le origini di Giorgetto Giugiaro

Giorgetto Giugiaro è nato a Garessio, piccolo comune in provincia di Cuneo, il 7 agosto 1938 forse non a caso in una famiglia di artisti. Il bisnonno Paolo, il nonno Luigi e il padre Mario sono stati tutti pittori, affrescatori di chiese e palazzi, ma anche musicisti. Dunque eredita da loro la creatività e la passione per il bello e per l’arte.

A 14 anni concretizza tutto ciò trasferendosi a Torino per seguire corsi di belle arti alternati a studi di progettazione tecnica. Tre anni dopo entra nel Centro Stile Fiat come apprendista designer, voluto da Dante Giacosa (considerato un maestro della motoristica italiana), che ne aveva forse già intuito il talento. E così, nel 1959 Nuccio Bertone affida al designer all’epoca solo 21enne, la responsabilità di gestire il Centro Stile della sua Carrozzeria.

Nel 1964 passa a dirigere il Centro Stile e Progetti della Ghia e quattro anni dopo fonda con Aldo Mantovani la Italdesign (inizialmente chiamata SIRP, acronimo di Società Italiana Realizzazione Prototipi S.p.A.). Una società indipendente concepita con una formula innovativa, al fine di offrire servizi di creatività, di engineering e di avviamento alla produzione per i costruttori mondiali di veicoli a motore. E’ l’inizio di una grande storia.

Nel 1972 fonda anche una unità di disegno industriale (che diventerà Giugiaro Design) per realizzare progetti destinati per i più disparati settori: trasporti, packaging, accessori indossabili, tecnologia, ecc.

Nel 1999 ha ricevuto dal presidente Carlo Azeglio Ciampi la nomina a Cavaliere del lavoro.

Dal 2010 Italdesign Giugiaro entra a far parte di Volkswagen Group. Cinque anni dopo ha però ceduto le sue ultime quote in azienda. Ma non intenzionato ad andare in pensione, nel 2015 ha anche fondato con il figlio Fabrizio la GFG Style, società indipendente dedicata allo sviluppo di progetti nel campo del design dell’automobile.

Tra i progetti più importanti al di fuori del settore automobilistico, ricordiamo:

l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali;

il design del lungomare di Porto Santo Stefano all’Argentario nel 1983;

il design dell’organo della cattedrale di Losanna, inaugurato nel 2006;

il simbolo della vela del partito politico Centro Cristiano Democratico.

E’ sposato con Maria Teresa Serra e padre di due figli.

Le auto disegnate da Giorgetto Giugiaro

Vediamo quali sono le auto disegnate da Giorgetto Giugiaro:

Volkswagen Golf, Scirocco e Passat;

le vetture del Gruppo Fiat: Lancia Delta, Thema, Prisma, Panda, Uno, Croma, Punto, Nuova Croma, la Grande Punto, la Fiat Sedici e la più recente famiglia di modelli Alfa Romeo;

Maserati Coupé e Spyder.

Qui l’elenco completo dei tantissimi modelli.

Insomma, tanti modelli rivelatisi poi dei grandi successi commerciali, quando la FIAT ancora produceva auto per i meno abbienti e capaci di rivoluzionare il settore. Su tutte Panda, Punto e Uno, che tanti italiani portano ancora nel cuore. Anche la Volkswagen Golf fu un grande successo dismesso solo di recente. Ma non sono mancati modelli di lusso e di gamma più alta.

Qui abbiamo parlato di Renzo Piano, citato all’inizio.

Ricevi le notizie direttamente sulla tua mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Inserisci indirizzo e-mail *

– / 5 Grazie per aver votato!