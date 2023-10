Perché in Italia non avvengono attentati? La risposta è semplice

In tutta Europa è scattato nuovamente l’allarme attentati da parte del terrorismo islamico, dopo quanto accaduto a Parigi e Bruxelles. Capitali che già in passato hanno patito il fenomeno. Paesi che pagano il proprio passato colonialista e, molto probabilmente, il non essere riusciti a integrare fino in fondo gli immigrati, anche quelli di seconda o perfino terza generazione, che si sentono ancora emarginati e un “corpo estraneo” rispetto alla società in cui vivono. Ma perché in Italia non ci sono mai stati attentati?

Certo, gli obiettivi potrebbero essere tanti e deve essere sempre massima l’attenzione. Spesso si dice che sia per la presenza del Vaticano, per quanto poi rappresenti uno Stato a sé.

In realtà però la spiegazione va oltre la mera questione religiosa.

Rischio attentati in Italia mitigato dalle nostre porte aperte

La verità è più ovvia di quanto si pensi: l’Italia viene visto dai paesi a maggioranza islamica come un ponte facilmente accessibile per l’ingresso nel “vecchio continente”. Il nostro paese fa entrare gli immigrati molto più facilmente degli altri paesi ormai da un ventennio, nonostante leggi farraginose e pseudo-severe, come la Bossi-Fini o la legge Minniti.

Oltre al facile ingresso, gli immigrati sono sostanzialmente liberi di girovagare, in attesa di riuscire a raggiungere le mete prescelte. Proprio Francia e Belgio in primis, per ricongiungersi con altri connazionali, ma anche Germania o quelli scandinavi. Anche per avere maggiori opportunità di lavoro.

Purtroppo però, misti a donne (di cui alcune anche gravide), minori e adulti onesti, sui barconi non mancano personaggi in odore di terrorismo. Non a caso, in questi anni sono state diverse le cellule scovate lungo il nostro territorio.

Un attentato di una certa importanza finirebbe per mettere lo stato in condizione di rendere più severe le regole per l’ingresso e per la permanenza. Vedremo quando questo strano equilibrio sarà spezzato. Speriamo mai, perché questo paese ha già pianto tanto per il terrorismo politico nostrano, meglio non farlo per quello d’importazione.

Qui abbiamo parlato delle città che rischierebbero di più.

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!