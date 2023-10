Piccioni, come allontanarli e perché conviene farlo

Scopriamo come allontanare i piccioni in modo naturale e veloce e quali malattie trasmettono all’uomo, alcune molto gravi.

Gli hanno dedicato film e canzoni, per l’immaginario collettivo rappresentano sporcizia, degrado e forse inutilità. Ma c’è anche chi trova piacere a dargli da mangiare e farsi circondare da loro. Parliamo dei piccioni, tuttavia in molti si chiedono come si allontanano e le malattie che portano.

In effetti, chiedersi come allontanare i piccioni da finestre e balconi conviene farlo perché trasmettono circa 60 malattie. Molte innocue e irrilevanti, ma alcune sono pericolose.

Vediamo quindi come allontanare i piccioni in modo veloce e naturale, e quali malattie trasmettono all’uomo.

Come allontanare i piccioni velocemente e in modo naturale

I negozi vendono dei dissuasori visivi, che raffigurano predatori che i piccioni temono, come statuine o sagome di gufi, aquile, falchi. Per riuscire nel loro scopo, però, devono anche essere mobili, avere cioè un meccanismo che li renda più realistici possibile. I colombi, contrariamente a quanto si pensi, hanno una vista estremamente sviluppata e capiscono se sono finti.

Se non siete disposti a spendere neanche un euro o di mettere simili artefatti su finestre o balconi, un’alternativa semplice è quella di esporre un CD, quelli che si utilizzano per ascoltare musica. Il loro riflesso li allontana. Potreste rendere utile la collezione di un artista che non vi piace più o un regalo poco gradito. Conviene appenderne più di uno, in base alla lunghezza del balcone. Anche la carta stagnola va bene.

Anche tagliuzzare una busta nera e creare delle strisce sottili verticali che si muovano al vento può spaventarli.

Un’alternativa è quella degli odori sgradevoli al loro olfatto: basta esporre balconi e finestre su spezie come pepe, peperoncino e cannella, naftalina e oli essenziali.

Infine, si può fare leva su un altro senso oltre l’olfatto: l’udito. Potreste acquistare dispositivi a ultrasuoni che emettono suoni fastidiosi per loro ma impercettibili per noi.

Allontanare i piccioni conviene anche perché le loro feci sono altamente corrosive e se lasciate depositate per giorni senza rimuoverle, rovinano la vernice delle auto, quella dei balconi, le pareti, ecc.

Perché non bisogna dare il pane ai piccioni

Inutile dire che per evitare che arrivino è meglio non dargli da mangiare, anche perché cibo come il pane diffusamente offerto ai colombi, gli fa anche male. Non ha potere calorifico ma provoca solo senso di pienezza senza fornire l’energia necessaria per vivere. Oltretutto, il pane spinge gli uccelli a bere molto, appesantendoli in modo pericoloso, visto che non saranno più agili col rischio di non sfuggire ai rapaci o di scansare le auto, ecc.

Quali malattie trasmettono le feci dei colombi

I colombi possono trasmettere circa sessanta malattie tramite il loro guano, cioè le feci. La più frequente è la Salmonellosi, trasmessa appunto dal batterio della Salmonella i cui sintomi si avvertono a livello gastro intestinale con diarrea, vomito, dolori gastrici e addominali, febbre, scompensi di temperatura.

Subito dopo in termini di frequenza di trasmissibilità è l’Escherichia Coli i cui effetti insorgono, dopo un breve periodo di incubazione di circa quattro giorni, con febbre, nausea, diarrea e sangue nelle feci, senso di affaticamento e forti dolori addominali.

Concludono il podio l‘Ornitosi o Psittacosi che si manifesta dopo alcune settimane di incubazione, con febbre alta, abbondante sudorazione, cefalea, mialgia, nausea e vomito. Dopo circa 5 giorni compare una sintomatologia a livello polmonare caratterizzata da tosse secca.

Se le malattie dette fino ad ora comportano grosso modo gli stessi sintomi, con una gravità diversa, meno frequenti sono la Candidosi, un fungo che colpisce la pelle, le unghie e le mucose della bocca. La Toxoplasmosi può produrre un lieve ingrossamento delle linfo ghiandole ma che, in soggetti più deboli, provoca miocardite, meningoencefalite, retinocoroidite, polmoniti atipiche, finanche epatite.

Vale la pena menzionare la Criptococcosi, che nella forma più grave può causare la perdita della vista e deficit motori. I primi sintomi sono tosse, polmonite, dolore addominale, nausea, cefalea, febbre, demenza, offuscamento della vista.

