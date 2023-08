Allontanare api, vespe e calabroni in modo semplice e naturale

Di seguito scopriamo alcuni semplici rimedi naturali per allontanare insetti come api, vespe o calabroni in modo gratuito.

Come allontanare dalla propria abitazione api, vespe e calabroni in modo semplice, gratuito e naturale? Del resto, con l’arrivo dell’estate, oltre alla nostra voglia di “staccare la spina” dalla routine quotidiana con una vacanza, ci si trova a fare i conti con la fastidiosa presenza di insetti che ci assaltano quando usciamo sul balcone, ci affacciamo alla finestra o finiamo per ritrovarceli anche in casa.

Ad onor del vero, siamo noi che abbiamo occupato lo spazio che sarebbe di questi esseri viventi molto utili per l’ecosistema, così come quello di altri tipi di animali ed esseri vegetali. A dirla tutta, siamo noi ad aver infastidito loro.

Ma mettendo da parte discorsi da ambientalisti della domenica che, per chi cerca una soluzione rapida per allontanare vespe, api e calabroni, interessano fino a un certo punto, vediamo come farlo in modo veloce, senza ricorrere a nessun acquisto aggiuntivo. Tanto di prodotti naturali quanto di prodotti chimici che finirebbe solo per ucciderli. La soluzione l’abbiamo già in casa.

Come allontanare vespe, api e calabroni in modo naturale

Un rimedio semplice, naturale e soprattutto gratuito, è quello del caffè. Già, proprio la bevanda preferita dagli italiani può salvarci da questi insetti. Personalmente, ho provato la posa del caffè, riponendola in un piattino (sempre per la tazzina di caffè, ma va bene anche un tovagliolo di carta, un piatto, ecc.) fuori al balcone (su un tavolino, su una sedia, su un mobiletto da esterno o a terra ma stando attendi a non calpestarlo) dopo averla estratta dalla moka per pulirla. Come da foto seguente:

Da quel momento, tutte le vespe che mi tormentavano ogni volta che mi affacciavo, sono sparite. E con esse anche api e calabroni, sebbene fossero più rari. Mentre qualche zanzara in casa l’ho ancora ritrovata, dunque è probabile che questo rimedio con esse non funzioni.

E’ preferibile cambiare la posa del caffè tutti i giorni, ricordando di farlo ogni qualvolta si pulisce la moka. Ma suppongo che anche ogni paio di giorni vada bene lo stesso. Potrebbe infatti accadere che tenerla troppo fuori finisca per seccarla al sole o al caldo, facendole perdere il super potere (che immagino sia legato a qualche odore particolare che rilascia, magari a noi impercettibile).

La posa del caffè, a quanto pare, è molto utile anche per concimare le piante. Alcuni suggeriscono anche di riporre fuori il caffè in polvere, che probabilmente ha un odore ancora più forte. Tuttavia, ha lo svantaggio di dover essere riposto in un contenitore apposito per evitare che il vento lo porti via.

Come allontanare vespe, api e calabroni dalla casa: le alternative naturali al caffè

Se il metodo naturale della posa del caffè per allontanare gli insetti volatili dalla propria abitazione non ha sortito effetto alcuno, allora si possono provare delle alternative, suggerite da Lecco Today:

bruciare il caffè in polvere: lo farà lentamente lasciando un odore forte che allontanerà api, vespe e calabroni. L’inconveniente è che l’odore potrebbe essere sgradevole per voi. Va inserito in un contenitore di alluminio con tappo, oppure in un involucro realizzato con la carta stagnola; aglio: utilizzate quello in polvere e aggiungetelo all’acqua all’interno di uno spruzzino.

Altri rimedi naturali che però non sono gratuiti. Inoltre, bisogna stare attenti se in casa ci sono altri animali:

oli essenziali come olio di eucalipto, di lavanda e di citronella. Va sistemata una goccia di olio essenziale per ogni mq della vostra casa, utilizzando un diffusore per ambienti; pastiglie di canfora o di naftalina: sistemarle in dei sacchetti e posizionateli poi vicino a porte o finestre, quindi i punti di ingresso per gli insetti; ammoniaca: dovrete spruzzarla nei posti critici. Tuttavia, anche in questo caso l’odore potrebbe risultare poco gradevole anche per voi.

Come prevenire la presenza di vespe, api e calabroni

Oltre a installare zanzariere e sigillare ogni fessura o crepa, al fine di prevenire il loro ingresso in casa, è opportuno gestire al meglio la raccolta dei rifiuti: evitare per esempio di lasciare in giro sostanze zuccherine, ma anche carne o sostanze proteiche. L’odore del pesce attrae molto vespe e api, quindi meglio sigillarlo dopo averlo cucinato e non riporlo vicino alle finestre.

La loro puntura è pericolosa?

In linea di massima questi insetti non sono pericolosi: ci attaccano solo se si sentono in pericolo e siamo noi a fare la prima mossa (i pescivendoli ci convivono e non ci vanno più caso). Anche la puntura generalmente non è di per sé pericolosa, almeno che non si abbiano particolari patologie o allergie o si tratti di insetti “alieni“, che provengono da altre zone del Mondo (fatto sempre più frequente, complice l’innalzamento generale della temperatura terrestre).

A proposito di caffè, qui ho suggerito come prepararne uno buono con la moka.

