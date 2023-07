Grande Fratello Napoli: da Rita De Crescenzo a Giggiolone, chi sono i concorrenti

Rita De Crescenzo ha rivelato che è in programma la realizzazione di un Grande Fratello Napoli. Ecco concorrenti e presentatore.

I tiktoker, si sa, sono i nuovi Vip. Capaci di lanciare mode non sempre irreprensibili, influenzare gli acquisti degli utenti, innescare faide lunghe settimane che creano fazioni che farebbero invidia a Guelfi e Ghibellini. Napoli, che è un teatro al naturale, ne sforna manco a dirlo tantissimi, che diventano presto di dominio nazionale e non solo. E allora, perché non organizzare un Grande Fratello Napoli?

A lanciare l’idea è stata quella che ad oggi è la Regina dei tiktoker napoletani: Rita De Crescenzo. La quale ha già aperto un negozio a Napoli con un proprio marchio: Svergognata (ecco dove si trova e cosa vende). Quindi, ci sono tutte le carte in regole affinché si faccia davvero e ci sono già i nomi dei partecipanti e il presentatore.

Ecco chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Napoli e chi lo presenterà.

Grande Fratello Napoli: chi sono i concorrenti

Come riporta TeleClubItalia, tra i nomi che stanno circolando, oltre a Rita De Crescenzo, ci sarebbero Giggiolone – pescivendolo diventato famoso per il suo motto “Buongiorno pescheria” – i parenti «ricottari», Laura la Divina, la coppia Very e Sasy (di recente diventati nonni e al centro di una faida familiare spiattellata su TikTok).

Un’arena di tiktoker molto seguiti dunque, che chissà, potrebbe coinvolgere anche altri come Mario Mario, alcuni mesi fa finito anch’egli in una faida internazionale con il sudcoreano Jun (ne abbiamo parlato qui).

Chi è il presentatore del Grande Fratello Napoli

E c’è anche tanto di presentatore: Enzo Bambolina. Presentatore su Partenope Tv, influencer e anche famoso per brani come Tu Si Na Pucurona, Si Na’ Passaguai, Te Chiammen Faccia Verde.

A quanto pare, non si tratterebbe di una semplice boutade. Infatti, come annunciato dalla stessa Rita De Crescenzo:

Ci stiamo organizzando per fare la casa del Grande Fratello qui a Napoli (…) Il conduttore sarà Enzo Bambolina. Abbiamo contattato anche altri, ho proposto anche qualcuno anche io. Siamo molti, però non mi ricordo tutti.

Su quale canale trasmettono il Grande Fratello Napoli?

Al momento della scrittura non si conosce ancora il canale televisivo che dovrebbe trasmettere il Grande Fratello Napoli. Potrebbe essere la stessa Partenope Tv, che già trasmette Enzo Bambolina. Tuttavia, data la grande popolarità anche nazionale dei soggetti in causa (si pensi al fatto che gente del Nord viene a Napoli apposta per incontrare la De Crescenzo o che Giggiolone sia stato anche protagonista di una puntata de Le iene) non si esclude che possa finire su un network più importante.

Difficile, per non dire impossibile, si tratti comunque di Mediaset, visto che Pier Silvio Berlusconi ha già defenestrato vari personaggi associati al trash italiano: Barbara D’Urso, Belen Rodriguez, Ilary Blasi, ecc.

Come però rivelato dalla stessa Rita De Crescenzo:

L’organizzazione è in mano a una televisione di Napoli, che ci darà un canale. Ci hanno messo a disposizione una bella villa di Napoli. Sistemeremo tutto, la villa è molto grande

Vedremo dunque se la cosa andrà in porto. Il sentore è che sarà anche un grande successo. E qui risuonano con malinconia le parole di Munasterio ‘e Santa Chiara, celebre brano napoletano scritto dal paroliere Michele Galdieri e dal musicista Alberto Barberis. Rilanciato da Roberto Murolo:

Munasterio ‘e Santa Chiara…

Tengo ‘o core scuro scuro…

Ma pecché, pecché ogne sera,

Penzo a Napule comm’era

Penzo a Napule comm’è?!

