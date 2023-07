Putin regalerà grano ai paesi africani: schiaffo morale all’occidente

Nell’ambito del summit con i Paesi africani organizzato dalla Russia a San Pietroburgo, Putin ha promesso di inviare grano ai paesi africani.

Importante annuncio del Presidente della Russia Vladimir Putin in apertura del summit con i Paesi africani a San Pietroburgo. Un annuncio che smonta la storytelling dei media mainstream secondo la quale il mancato accordo sul grano oggetto di disputa in queste settimane, affamerebbe i paesi africani. Una vulgata scorretta che in realtà abbiamo già smontato qui.

Putin ha annunciato infatti che la Russia è pronta a inviare grano gratuitamente nei Paesi africani nei prossimi 3/4 mesi. Il presidente russo ha affermato che Mosca

è in grado di sostituire il grano ucraino sia su base commerciale che sotto forma di assistenza gratuita ai Paesi africani più bisognosi”, sostenendo che quest’anno la Russia si aspetta “un raccolto record

Poi ha dato numeri più precisi:

nei prossimi mesi, nei prossimi 3-4 mesi – ha spiegato – saremo pronti a fornire gratuitamente a Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Repubblica Centrafricana e Eritrea tra 25.000 e 50.000 tonnellate di grano

Come riporta ANSA, il presidente dell’Unione Africana e capo dello Stato delle Comore, Azali Assoumani, ha sottolineato le sofferenze inflitte dalla guerra in Ucraina ai paesi africani:

l’Africa “sarà ora gravemente colpita dai prezzi del cibo” e ha chiesto di “facilitare la consegna di grano sia ucraino che russo ai Paesi” del continente. “La crisi ucraina sta avendo un grave impatto sulla situazione, quindi risolvere questa crisi salverà un gran numero di vite di persone che dipendono dalle scorte alimentari

Ha poi aggiunto

oggi è necessario lottare per una pace sostenibile tra Russia e Ucraina” e dunque, “a nome dell’Unione africana, chiedo ancora una volta la pacifica convivenza tra Russia e Ucraina, tra popoli fratelli, tra popoli vicini, e sono grato che ascolterete il nostro appello

Da Putin dunque una risposta concreta a questo grido d’allarme, a differenza della solita ipocrisia alla base del chiacchiericcio dei paesi occidentali che quella guerra, come altre, stanno fomentando.

