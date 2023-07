Accordo sul grano: come stanno le cose

Cerchiamo di capire bene perché sta saltando l’accordo sul grano, al di là di quanto riferiscono i soliti media occidentali.

“Putin vuole affamare il Mondo“. “La Russia usa il grano come arma”. Questi ed altri sono i messaggi che i media mainstream occidentali stanno facendo passare riguardo il mancato accordo sul grano, scaduto il 17 luglio e con effetto dal giorno seguente (oggi 18 luglio), nonostante l’impegno del presidente turco Erdogan postosi come mediatore.

Cerchiamo di capire perché l’accordo sul grano è saltato, e smentiamo anche la bufala occidentale che il mancato agree affami i paesi più poveri.

Perché l’accordo sul grano con la Russia è saltato

Come spiega Izvestija, come spiega il rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria Zakharova, la parte russa ha ufficialmente notificato alla Turchia , all’Ucraina e al Segretariato delle Nazioni Unite “un’obiezione all’estensione dell’accordo“.

Ciò significa la revoca delle garanzie per la sicurezza della navigazione, la riduzione del corridoio umanitario marittimo, il ripristino del regime di un’area temporaneamente pericolosa nel Mar Nero nordoccidentale e lo scioglimento della SKC a Istanbul . Senza la partecipazione della Russia, l’iniziativa del Mar Nero cessa di funzionare dal 18 luglio

Il ministero degli Esteri ha aggiunto:

se l’Occidente apprezza davvero l’accordo, allora dovrebbe pensare di adempiere ai propri obblighi e ritirare effettivamente i fertilizzanti e il cibo russi dalle sanzioni. Solo dopo aver ricevuto “risultati concreti, non promesse e assicurazioni” la Russia sarà pronta a prendere in considerazione il ripristino dell’accordo

L’ambasciatore russo in Bielorussia Boris Gryzlov ha affermato che la missione ha inviato una nota a Kiev con la posizione di Mosca attraverso i canali diplomatici. Spiega Gryzlov:

Il documento, in particolare, afferma che la Federazione Russa si oppone ufficialmente all’ulteriore estensione dell’iniziativa per il trasporto sicuro di grano e cibo dai porti dell’Ucraina dopo la sua scadenza

Tuttavia, Mosca non crede particolarmente nell’estensione degli accordi di Istanbul.

Vladimir Bruter, esperto dell’International Institute for Humanitarian and Political Studies, ha ammesso che il completamento dell’accordo provocherebbe una reazione negativa da parte degli altri partecipanti. Inoltre, ora sarà più difficile per Kiev trasportare grano attraverso i paesi dell’Europa orientale. Queste le parole di Bruter:

L’Ucraina ha l’opportunità di spedire grano via terra – su rotaia – o lungo il Danubio. Ma qui, in primo luogo, gli europei obietteranno. E in secondo luogo, sarà necessario scegliere da qualche parte in Europa luoghi per lo stoccaggio e l’ulteriore spedizione di grano. E data la logistica e l’eccessiva saturazione con i volumi di grano, sarà più difficile. Cioè, i commercianti di grano europei riceveranno meno di adesso Leggi anche: Legge contro Influencer: ecco cosa non potranno più…

Omicidio di Vladlen Tatarskij: è stata la solita mano di Zio…

La Russia, come principale controparte, chiede “giustamente” che si attuino determinate condizioni riportate nel contratto. Ovvero:

riconnettere Rosselkhozbank al sistema SWIFT; riprendere la fornitura di macchine agricole, ricambi e manutenzioni; bolire le restrizioni sull’assicurazione, la riassicurazione e l’accesso delle navi russe ai porti; ripristinare l’esercizio dell’oleodotto dell’ammoniaca Togliatti-Odessa; sbloccare i conti delle società legate alla produzione e al trasporto di prodotti agricoli.

L’ultima volta, Mosca ha accettato di estendere l’accordo di soli 60 giorni. Pertanto, ha dimostrato di voler raggiungere l’adempimento delle sue condizioni in un tempo abbastanza breve. Tuttavia, la svolta non è mai avvenuta.

La mediazione turca

E veniamo ora alla mediazione da parte del presidente della Turchia Recep Erdogan, il quale mantiene da sempre “un piede in due scarpe” tra Ue e Russia. Come dimostra, per esempio, la recente rimozione del veto per l’ingresso della Svezia nella Nato. Probabilmente ha ottenuto il rimpatrio dei ribelli curdi dal paese scandinavo (come spiegato qui).

Prima della sua partenza per un tour nei Paesi del Golfo Persico, Erdogan aveva riferito che Vladimir Putin vorrebbe continuare il lavoro degli accordi di Istanbul. Queste le sue parole:

Credo che Putin voglia che questo ponte umanitario (accordo sul grano. – Izvestia) continui a funzionare. Quando tornerò dal viaggio, avrò un incontro con Putin. Ne discuteremo quando ci incontreremo ad agosto

Inoltre, il capo della repubblica ha annunciato la discussione di un accordo sul grano a livello di ministri degli Esteri dei due Paesi . Ha sottolineato che l’iniziativa del Mar Nero è passata alla storia come un importante successo diplomatico, grazie al quale sono state spedite oltre 33 milioni di tonnellate di prodotti cerealicoli.

Mancato accordo sul grano: la bufala di Putin che affama i popoli

Veniamo infine all’ultima bufala montata ad arte dai media mainstream occidentali.

Il ministero degli Esteri russo ha osservato che su 32,8 milioni di tonnellate di grano esportate dai porti ucraini, oltre il 70% (26,3 milioni di tonnellate) è stato inviato a paesi con redditi alti e medio-alti, compresi gli stati dell’UE. Mentre gli stati più poveri, tra cui Afghanistan, Yemen, Somalia, Sudan ed Etiopia, hanno ottenuto solo 922mila tonnellate. Ovvero meno del 3%.

Insomma, la situazione è un po’ diversa da come la dipingono i principali Tg e giornali italiani. Ma ormai ci siamo abituati.

Ricevi via mail le news sulla guerra in Ucraina che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!