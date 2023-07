In Belgio sarà possibile cambiare sesso con ‘un click’

In Belgio si farà un ulteriore passo in avanti per cambiare sesso ancora più velocemente e più volte nella vita.

I Paesi bassi sono storicamente avanti su certi temi. Basta vedere l’esilarante scena di Lino Banfi nel film “Dio li fa poi li accoppia“, del 1982, diretto da Steno, dove figurano anche Johnny Dorelli e Marina Suma. Orbene, in Belgio sarà possibile cambiare sesso letteralmente “con un click” e anche il nome.

Si tratta di una “correzione” della legge ‘transgender’ in vigore in Belgio dal 2018, la quale aveva eliminato le condizioni mediche per chiedere il cambio di sesso. L’aggiunta che il paese che ha dato i natali ai Puffi, Tintin e altri simpatici personaggi, darà un’ulteriore facilitazione a chi si sente ingabbiato nel proprio genere di nascita o acquisito nel corso della propria vita. Che potrà quindi essere di nuovo cambiato.

Sarà insomma un po’ come cambiare la propria auto. Ma vediamo cosa prevede il disegno di legge.

In Belgio sarà ancora più facile cambiare sesso

Come riporta Il Primato Nazionale, il disegno di legge discusso dalla Commissione giustizia prevede che per cambiare sesso basterà semplicemente modificare il certificato di nascita. Sarà concesso anche cambiare nome a prescindere dal proprio sesso. Il tutto, considerando la digitalizzazione della burocrazia nel paese, anche agevolmente con un click.

Forse passiamo da un estremo all’altro, dove si fanno mille peripezie per imporre la propria identità sessuale, come da noi, tra scherni e burocrazia, e dove, come in Belgio, è possibile cambiare più volte genere nell’arco della propria vita. Forse si arriverà al giorno in cui si supererà il concetto stesso di genere e si arriverà a una società completamente liquida.

Ricevi le notizie direttamente sulla tua mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Inserisci indirizzo e-mail *

5,0 / 5 Grazie per aver votato!