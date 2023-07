Autovelox, occhio a questa strada: ben 7 in soli 25 km

Ecco le strade con più autovelox in Italia e quante multe producono in un anno. In molti casi il numero è sproporzionato.

Gli autovelox sono diventati un ottimo modo per gli enti locali di fare cassa, con la scusa di moderare la velocità degli automobilisti. La quale sicuramente è spesso spropositata e pericolosa, ma in alcuni casi è palese che le postazioni autovelox siano create con l’intento di guadagnare quanti più soldi è possibile.

Assoutenti, prendendo in esame alcune tratte stradali tipicamente più trafficate durante l’estate, ha evidenziato un aumento nella presenza di misuratori di velocità dei veicoli.

Vediamo le strade italiane con un numero spropositato di autovelox.

Gli autovelox sulla Telesina

Come riporta Il Corriere della sera, il caso più esemplare è quello della strada statale 372 Telesina, che inizia dal casello di Caianello della A1 Milano-Napoli e arriva a Benevento. Un tratto lungo 25 chilometri dove sono stati piazzati ben 7 autovelox per senso di marcia, con limiti di velocità aggiornati di recente e che creano confusione a chi guida. Oltre, e forse è proprio questo l’intento, ad incrementare la possibilità di ricevere una sanzione per eccesso di velocità.

La SS 372 Telesina attraversa 4 comuni, tutti inerenti alla provincia di Benevento: Puglianello, Castelvenere, Paupisi e Torrecuso, i quali hanno portato nelle casse 2,8 milioni di euro proprio dalle multe. Con Paupisi che si aggiudica la medaglia d’oro del multatore Doc: 1,5 milioni di euro.

Autovelox in Puglia dove si trovano

Anche la Puglia, una delle regioni più gettonate d’Italia durante l’estate (tra mare incantevole, ottimo cibo, divertimenti e luoghi d’interesse) vanta molti rilevatori di velocità. E forse non a caso. Soprattutto la sua porzione più ambita dai turisti: il Salento. Lo scorso anno, sempre stando al report di Assoutenti, i comuni appartenenti alla zona hanno raggranellato la cifra considerevole di 23 milioni di euro dalle multe provenienti dagli autovelox.

Ecco i comuni più “bravi“:

Cavallino ha registrato un aumento di introiti da 0 del 2021 ai 2.520.121 euro del 2022, grazie all’autovelox sulla statale 16 Lecce-Maglie;

ha registrato un aumento di introiti da 0 del 2021 ai 2.520.121 euro del 2022, grazie all’autovelox sulla statale 16 Lecce-Maglie; Surbo ha incassato 309.580 euro (tre autovelox installati sulla statale 613 Lecce-Brindisi);

Trepuzzi invece 720.022 euro (gli autovelox di cui sopra);

Melpignano 2.545.445 euro grazie agli autovelox sulla statale 16 Lecce-Maglie.

Insomma, Salento “Lu sule, lu mare, lu ientu…e la multa“.

Gli autovelox sulla Flacca

“Con un beso de la flaca” cantava il compianto Pau Donés, frontman degli Jarabe de Palo. Con un’autovelox sulla Flacca, invece, la multa è assicurata. Sulla strada statale 213 detta “Flacca”, che unisce varie zone marine a sud del Lazio, in 13 km se ne contano tre per ogni senso di marcia. Dunque, in proporizione, siamo sugli stessi livelli della Telesina. Nel 2022, la Flacca ha fatto incassare oltre 500mila euro di multe.

Le strade in Italia con più Autovelox

Ma a parte la Telesina, il Salento e la Flacca, non va meglio in montagna: sulle Dolomiti il piccolo comune di Colle Santa Lucia (Bl), coi suoi 340 abitanti, ha registrato 349.980 euro di incassi. E neppure sui laghi: tantissime proteste ha scatenato il misuratore di velocità installato a Torre del Benaco (Vr), costa veronese del lago di Garda. L’aggeggio ha prodotto 275.519 euro di introiti nel 2022. Sul percorso Rovereto-Garda, il navigatore mostra un tragitto di appena 56 km dove sono oggi segnalati circa 15 postazioni. Nel tratto Bolzano-San Candido (circa 100 km) gli autovelox segnalati oggi sarebbero oltre 10.

Insomma, paese che vai, autovelox che trovi e multa che prendi. Multe peraltro sempre più salate, sproporzionate anche ai chilometri orari in più sgarrati rispetto al limite.

