Wanda Nara e la leucemia: come stanno le cose e lo sciacallaggio dei media

In questi giorni, è emerso lo scoop che Wanda Nara avesse la leucemia. La manager e showgirl ha invece precisato come stiano le cose.

Ciò che è accaduto in questi giorni alla nota show girl argentina Wanda Nara, moglie e manager del calciatore connazionale Mauro Icardi (ex Sampdoria e Inter), è la fotografia plastica dello sciacallaggio mediatico che non ha rispetto della privacy di nessuno. Anche quando si tratta di tutelare minori e di problemi di salute.

In questi giorni, infatti, è emersa sul web la notizia che Wanda Nara avesse la leucemia. Tuttavia, l’avvenente argentina, madre di 5 figli (3 maschi avuti con il calciatore Maxi Lopez e 2 femmine nate dalla relazione con Icardi) ha rotto il silenzio ieri sera con un post sul proprio profilo Instagram, dove ha voluto precisare la sua reale condizione di salute. Anche per tutelare i propri figli, che hanno dovuto apprendere certe brutte notizie dai media.

Ecco qual è la vera situazione della presunta leucemia di Wanda Nara.

Wanda Nara e la leucemia: ecco la verità

Ecco di seguito, tradotto, il post con cui Wanda Nara parla della sua condizione di salute. In sintesi, afferma che dopo alcuni esami determinati valori fossero emersi sballati e quindi deve sottoporsi ad altri approfondimenti.

Tuttavia, un giornalista è riuscito a ottenere i risultati degli esami dalla clinica e ha diffuso la notizia, parlando subito di leucemia. La manager argentina ha invece chiarito che cercherà di tutelare il più possibile la sua privacy proprio per fare in modo che le notizie non trapelino e raggiungano i suoi figli, spaventandoli. Proprio come è accaduto in questo weekend.

Buongiorno a tutti, eccomi qui dopo alcuni giorni di cui ho bisogno per me, e voglio raccontarvi un po’ cosa è successo;

Mercoledì ho deciso da solo di fare analisi di routine, come faccio sempre ogni volta che viaggio o una volta all’anno. Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di ricoverare per integrare altri controlli andati bene. Giovedì, anch’io da solo, mi sono ritirato da questa clinica per fare più studi in un luogo specializzato. L’ho fatto cercando di fornire maggiori informazioni ai risultati dei miei primi studi.

Come ogni mamma, ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi accurata.

Purtroppo venerdì hanno ricevuto da un giornalista la conferma di una diagnosi che nemmeno io avevo. La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo studio. I miei figli hanno sempre saputo tutto da me, ho sempre parlato e questa non sarebbe stata l’eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi in mano; e soprattutto con i miei tempi.

Ringrazio la mia famiglia, ogni amico e ognuno di voi per avermi dimostrato l’amore che provate per me. Sono già a casa, in attesa di altri esami e seguendo le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Lo terrò nella mia privacy, soprattutto per proteggere i miei figli.

Dunque, abbiamo sia il solito sciacallaggio di giornalisti senza scrupoli, ma anche la scarsa (o per meglio dire nulla) professionalità della clinica che ha fornito i dati violando la privacy di una paziente.

Ecco il post ufficiale di Wanda Nara su Instagram, che ha subito registrato molti commenti e like da parte dei tanti follower della influencer:

