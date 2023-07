Il nuovo mostruoso Biancaneve della Disney in nome del politically correct

Sta facendo discutere il nuovo Biancaneve e i sette nani della Disney, stravolto dal politically correct. Ecco come sarà.

Dopo la sirenetta di colore e Trilly versione gay di colore, la Disney è pronta a stravolgere un altro classico in nome del politically correct abbracciato da un po’. E poco importa se molti storcono il naso a mezzo Social tra critiche e ironie, saltano la visione al cinema, disdicono l’abbonamento al canale Disney+.

Per carità, lanciare messaggi sociali di inclusione è sacrosanto. E anzi, proprio i cartoni animati o i film di animazione possono e devono aiutare i più piccoli a comprendere tante cose della vita. Compito che ancor prima era affidato alle fiabe.

Tuttavia, anziché lanciare nuovi personaggi inclusivi, la Disney (come altri colossi del resto) sta preferendo stravolgere i propri classici. Ora tocca a Biancaneve e i sette nani, che tra un ritocco e un altro assumerà un aspetto mostruoso.

Biancaneve e i sette nani stravolto nella nuova versione Disney

Come rivela Daily Mail, i sette nani saranno stati sostituiti da “creature magiche“, poiché nani è considerato offensivo. Inoltre, saranno un mix di generi ed etnie, così da poter includere un po’ tutto il genere umano. Il personaggio della principessa immaginaria Biancaneve sarà interpretato da Rachel Zegler, rigorosamente mulatta.

Le prime immagini sono frutto delle prime riprese iniziate giovedì scorso, dove si vede l’allegra brigata su un prato verde. Immagini ottenute esclusivamente da MailOnline.

Sebbene in queste sequenze siano stati sostituiti un paio di attori con delle comparse, tra cui la stessa Biancaneve.

La Disney ha annunciato che le “creature magiche” avrebbero sostituito i sette nani per “evitare di rafforzare gli stereotipi” dopo le polemiche innescate dall’attore di Game of Thrones, Peter Dinklage.

Nuovo Biancaneve e i sette nani quando esce

La storia principale parla di una principessa dai tratti somatici tipici tedeschi. Ma, come sappiamo, già la versione animata raffigura una Biancaneve bruna, che ora diventa latina.

Anche la figura del Principe sarà stravolta, praticamente “educastrata“, togliendo ogni possibile riferimento patriarcale e macho. Biancaneve dovrebbe apparire più guerriera e padrona del proprio destino, anziché disincantata e vittima degli eventi. In linea con le modifiche che a partire dagli anni ’90 la Disney ha portato alle sue principesse (ne abbiamo parlato qui).

La cattiva matrigna sarà invece interpretata da Gal Gadot. L’uscita è prevista per il prossimo marzo 2024. Perché non cambiargli anche il titolo in Neraneve?

