Nuovo treno Napoli-Bari: un’odissea nello strazio

L’inaugurazione del nuovo treno Napoli-Bari è stato snobbato dalle autorità. In effetti i tempi di percorrenza sono imbarazzanti.

Forse sarà per la sua imbarazzante lentezza che all’inaugurazione del nuovo treno Napoli-Bari le istituzioni non c’erano. Né il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, né quello di Bari, Antonio Decaro (entrambi, peraltro, dello stesso colore politico, il Pd). Né tantomeno i governatori delle due regioni: “lo sceriffo” Vincenzo De Luca per la Campania, “Geppo” Michele Emiliano per la Puglia. Men che meno, figurarsi, l’eppure onnipresente quando si tratta di andare in giro a incensare tagli di nastro e “politica del fare“, il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.

In effetti, se si guarda alla durata della percorrenza del nuovo treno Napoli-Bari, è possibile giustificarli tutti.

🚉 Durata e orari nuovo treno Napoli-Bari

Come riporta Il Mattino, il nuovo treno Napoli-Bari impiega 4 ore e 10 minuti da Bari Centrale a Napoli Centrale, se tutto fila liscio, of course. Peraltro, sono stati già tre i minuti di ritardo accumulati nel primo giorno. Sul viaggio in direzione opposta si risparmiano invece cinque minuti: da Napoli si parte alle 18,55 per giungere a Bari alle 23. Solo due i viaggi previsti: uno la mattina dalla Puglia alla Campania, il pomeriggio l’altro da Napoli a Bari. Cinque le fermate in tutto, ognuna di due minuti: Barletta, Foggia, Benevento, Caserta e Aversa (e viceversa). Il costo del biglietto parte da 36 euro, neanche pochi.

Come spiega Open, il paradosso è che si impiega meno con l’abbinamento Frecciargento-regionale, 3 ore e 38 minuti di percorrenza, con quattro fermate (Barletta, Foggia, Benevento, Caserta).

Con l’auto, quindi l’autostrada (A16/E842 e E55) ci si impiegano 2 ore e 40 senza particolare traffico. Certo, occorrerà pagare il casello, che dai i continui aumenti, ormai sfonda i 20 euro, ai quali aggiungere i circa 35 euro di benzina. Ma almeno si sarà viaggiati in tutta comodità e impiegando un’ora e mezza in meno…

