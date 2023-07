Sabato è feriale o festivo? Ecco la risposta definitiva

Di seguito cerchiamo di capire se il sabato è un giorno feriale o festivo e quando è l’uno e quando è l’altro.

Il sabato è un giorno feriale o festivo? In molti se lo chiedono, quando per esempio al lavoro devono calcolare i giorni di ferie che devono richiedere per organizzare viaggi o impegni. Oppure quando di sabato si trovano dinanzi al cartello di un segnale di divieto di sosta con tariffe divise per giorni feriali (indicati da due martelli incrociati) e festivi (indicati da una croce). E quindi devono capire se devono o meno pagare il grattino al fine di evitare una fastidiosissima multa.

Di seguito vediamo se il sabato deve essere considerato feriale o festivo.

Il sabato è feriale o festivo?

Diamo subito una risposta a questa domanda: il sabato è giorno feriale. Ciò in quanto non è festivo come invece la domenica, né ricade tra quelle date che sono sempre festive e quindi segnate di rosso sul calendario. Si tratta cioè di quei giorni festivi per motivi religiosi o civili.

In Italia i giorni festivi, oltre la domenica, sono i seguenti (ma l’elenco cambia da paese a paese, in base al credo religioso e alle feste nazionali):

1° gennaio (Capodanno);

6 gennaio (Epifania);

25 aprile (Liberazione);

Lunedì dell’Angelo o Pasquetta (il lunedì che ricade dopo la Santa Pasqua, che non ha un giorno fisso, qui abbiamo scritto come si calcola);

1° maggio (Festa dei lavoratori);

2 giugno (Festa della Repubblica);

15 agosto (Ferragosto, giorno dell’Assunzione della Beata Vergine Maria);

1° novembre (Ognissanti);

8 dicembre (Festa dell’Immacolata Concezione;

25 dicembre (Natale);

26 dicembre (Santo Stefano).

Quando il sabato è un giorno festivo

L’unica eccezione per la quale il sabato diventa un giorno festivo è quando una delle feste sopra citate capita appunto di sabato. In tal caso, dovrete calcolarlo come festivo.

A confermare che il sabato, per quanto concerne i divieti di sosta o altre imposizioni stradali come per esempio le zone pedonali nei centri storici, ecc., è anche il sito specializzato in questioni di codice e sicurezza stradale Vigile amico. Che così ha risposto a un quesito.

Domanda:

Ho preso la multa perché non ho pagato il parcheggio nonostante fosse sabato e il cartello riporta solo i due martelli incrociati, quindi che il pagamento si deve effettuare solo nei giorni feriali: giusto?

Risposta:

Come correttamente indicato, i martelli incrociati indicano che il relativo segnale valido nei giorni feriali, ovvero nei giorni lavorativi. Essendo il sabato giorno feriale, la sanzione è pertanto corretta.

