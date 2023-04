‘Buongiorno pescheria’: chi è il tiktoker diventato un fenomeno

Gigi il pescivendolo di Torre Annunziata ha coniato uno slogan che inizia con “Buongiorno pescheria”, finito alla ribalta nazionale.

Con affetto e con amore è arrivato Giggiolone, con affetto e simpatia, buongiorno pescheriaaaaa!

uno slogan diventato presto virale. Siamo nell’Era di TikTok, Social cinese che ha dimostrato di essere molto più potente degli americani Facebook e Instagram per come ha condizionato, in peggio, la vita di giovani e adulti di tutto il mondo. E per come sforna continuamente personaggi, che finiscono velocemente alla ribalta. Talvolta anche a loro insaputa.

Come Gigi pescheria, umile dipendente di una pescheria sita al corso Vittorio Emanuele di Torre Annunziata. Il quale pubblicizza i prodotti ittici dell’attività per la quale lavora con uno slogan di vecchi tempi. Uno slogan che gli utenti di TikTok hanno presto fatto propri, proponendolo in tutte le salse, per ritrarre i più disparati frangenti della propria vita.

Gigi pescheria, tra Le Iene e Ryanair

Gigi pescheria ormai è diventato famoso. Il suo canale TikTok viaggia spedito verso i 550k followers. La notorietà nazionale gliel’ha data il programma Le Iene, che già si occupò del fenomeno Rita De Crescenzo.

Ma non solo. Come riporta Internapoli, la compagnia Ryanair, colosso irlandese dei voli low cost, ha utilizzato il suo slogan. Poi, talvolta, i fenomeni Social si incontrano, come capitato tra Giggiolone pescheria e Donato il salumiere, che ha lanciato a sua volta un altro tormentone: “con o senza mollica“, per come propone i suoi panini. Il quale, cavalcando il momento, ha aperto un’attività ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli.

Fa piacere per questi lavoratori, che solitamente guadagnano poco e svolgono mansioni umili. Resta però il rammarico per tutti i laureati, magari con master, che non vedranno mai certe cifre. E per come la cultura stia andando sempre più in malore.

