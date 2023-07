Rider: come funziona Rushers, app per trovare opportunità

Vediamo come funziona Rushers, app che mette in contatto riders e aziende in un libero mercato dove ciascuno fa il suo prezzo.

Il lavoro dei rider vive in una sorta di zona grigia per quanto riguarda la posizione contrattuale. Ovvero, si cerca di stabilizzarlo e armonizzarlo come lavoro dipendente, ma nei fatti resta ancora un lavoro sostanzialmente autonomo. In questo contesto, si introduce la piattaforma Rushers, un vero e proprio marketplace che mette in contatto fattorini indipendenti e aziende.

Rushers va quindi pensata come un libero mercato dove le parti si incontrano e si mettono d’accordo. Senza a subordinazione prevista, si è responsabili del proprio lavoro e del proprio stipendio.

Vediamo come funziona Rushers e come iscriversi.

Come funziona Rushers, piattaforma per i rider

Come spiega Valerio Chiacchio, CEO di Rushers:

La nostra piattaforma è costruita sulla fiducia, l’equità e il rispetto reciproco

Come spiega QuiFinanza, si tratta appunto di un libero mercato, dove i fattorini inseriscono le proprie condizioni e saranno poi le società a contattarli. Il sistema è ad asta, con prezzo deciso da chi consegna, in funzione della domanda. Il cliente sceglierà quindi il prezzo disponibile a sistema.

Un sistema che si auto-regola, sulla legge della domanda e dell’offerta, dove ciascuno è responsabile in completa autonomia del proprio lavoro. Stabilisce il proprio prezzo, nel tentativo di sconfiggere la concorrenza, ma tenendo anche conto della propria bravura ed esperienza.

I fattorini possono offrire consegne per qualsiasi tipo di merce, da un grande elettrodomestico come un frigorifero alla classica pizza. I pagamenti sono offerti in modo giornaliero.

Come iscriversi a Rushers

Basta andare sul sito ufficiale e compilare il form nei seguenti dati:

Nome e Cognome

Telefono

Email

Poi scegliere in quale città si vorrebbe lavorare, tramite il Menu a tendina. Infine, va messa la spunta alla privacy.

La schermata è al momento della scrittura la seguente:

La piattaforma è in fase di lancio ma è già possibile iscriversi. Vedremo se migliorerà, peggiorerà o lascerà indifferente un settore che ha ancora troppe cose che non vanno.

