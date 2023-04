TikTok, tra Jun e Mario Mario finisce male: il coreano rischia anche col suo paese?

Sul popolare social sta tenendo banco il litigio tra il coreano Jun e il napoletano Mario Mario. Vediamo cosa è successo.

Cosa è successo tra Jun e Mario Mario? TikTok è il Social che probabilmente più di ogni altro ha influenzato le vite delle persone. Sfornando personaggi a iosa, generando faide tra tiktoker popolari che si fanno la guerra a colpi di video risposta a mo’ di rapper americani negli anni ’90, creando tendenze e mode continuamente. Facendo sorgere amicizie che spesso però poi si frantumano con la stessa rapidità con cui sono nate.

Tutto sommato, però, è anche un interessante Social di divulgazione, dove utenti danno informazioni utili o diffondono notizie che i media mainstream censurano (qui abbiamo parlato di una madre che ha denunciato la manipolazione contenuta in un libro per le scuole medie). Dunque, come tutte le cose, c’è sempre la doppia faccia della medaglia.

Tornando alle amicizie che sfociano in faide, a tenere banco in queste ore è la faida tra due tiktoker: il coreano Jun e il napoletano Mario Mario. Col secondo che aveva ospitato il primo, che però ha deciso di spostarsi da Napoli a Milano.

Cosa è successo tra Jun e Mario Mario

A spiegare come sono andate le cose è lo stesso utente di TikTok Mario Mario in questo video.

Il napoletano, come noto, ha ospitato Jun a casa sua per alcuni giorni. Il coreano è stato accolto in pompa magna all’aeroporto di Capodichino, come chissà quale Vip. Del resto, il calore dei napoletani è proverbiale.

I due tiktoker, che prima dell’incontro avevano dato vita a varie dirette divertenti (su tutte quella in cui Jun canta Trapanarella di Gigione), hanno girato per Napoli e fatto anche delle sponsorizzazioni.

Il coreano però ha deciso di andare a Milano, ospitato da un’altra tiktoker, Elisa. Pare, anche perché Jun a Napoli si sentiva oppresso. E Mario Mario non l’ha presa bene, pur rispettando la sua volontà, anche perché qualcuno lo ha accusato di averlo sfruttato per un proprio tornaconto. Ma lui si è sempre difeso.

Oltretutto, nel corso di una diretta, Jun è stato anche bullizzato da dei ragazzini milanesi e alcuni video lo mostrano spaesato perché da solo. Non proprio la situazione che ha trovato nella città partenopea.

Tiktoker Jun nei guai con il suo paese?

In queste ore, inoltre, stanno anche circolando dei video che parlano di possibili guai che Jun potrebbe riscontrare col proprio paese. Visto che la Corea del sud esige dai propri cittadini ogni informazione sugli spostamenti che effettuano quando sono all’estero. E, a quanto pare, Jun non ne ha dati quando si è trasferito da Napoli a Milano.

Insomma, la visita di Jun in Italia rischia di finire malissimo. Sicuramente nei prossimi giorni pioveranno tanti altri video sulla questione.

