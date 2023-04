UPAS, anticipazioni 10-14 aprile: Alberto non molla il Vulcano, Angela malata?

Dopo la Pasqua, tornano le anticipazioni di Un posto al sole, relative alla settimana che va da lunedì 10 a venerdì 14 aprile.

La settimana scorsa abbiamo visto come Silvia abbia deciso, in estremis, di non mettersi in società con Alberto, grazie all’offerta dei suoi dipendenti. Ma anche di come sul rapporto tra Angela e Franco siano tornare le nubi dopo un periodo di quiete. Ma anche come Filippo abbia dovuto ricordare il figlioletto morto anni fa. Infine, come tra Roberto e Marina continuino i contrasti, alimentati anche da Lara.

Vediamo invece cosa riserveranno le prossime puntate di Un posto al sole.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 aprile: Angela non incinta ma malata?

Iniziamo proprio dal rapporto tra Franco Boschi e Angela Poggi. Abbiamo detto che il loro matrimonio sembra di nuovo messo a dura prova, sia per questioni lavorative (Franco rischia di perdere il lavoro, mentre Angela di doversi trasferire ad Agrigento per seguire un progetto da lei creato), sia per questioni prettamente familiari, dato che lei potrebbe essere incinta. Essendo sopravvenuto un ritardo.

Tuttavia, BlastingNews avanza addirittura l’ipotesi che non si potrebbe trattare di una gravidanza, bensì di una patologia che necessita di ulteriori approfondimenti. Una ipotesi da non scartare, vista la piega “noir” che la Soap ha preso con insistenza da tempo e come spesso affronti questioni delicate legate alla salute. Spingendo per esempio alla prevenzione e lanciando messaggi sociali.

E’ probabile che la scoperta non avvenga proprio questa settimana ma si prepari piuttosto il terreno affinché ciò poi accada.

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 aprile: Alberto non molla il Caffè Vulcano

La settimana scorsa è stata particolarmente incentrata sulle dinamiche relative alla proprietà del Caffè Vulcano. Alberto Palladini, dall’alto del suo orgoglio e della sua capacità di creare macchinazioni in suo favore, non vuole mollare la presa. Come riporta Tv, sorrisi e canzoni, Tuttavia, è particolarmente nervoso per la delusione incassata e se la prenderà con Clara, che l’uomo è tornato a maltrattare psicologicamente. Oltre a tradire con la seducente architetta Diana. Con la quale, peraltro, le cose cominciano ad andare meno bene.

L’avvocato continuerà a provocare Silvia e Nunzio, mettendo i bastoni fra le ruote al Vulcano.

Anticipazioni UPAS 10-14 aprile: riesplode la passione tra Damiano e Rosa, ma dura poco

Damiano è sconfortato dalla scelta di Viola di tornare con Eugenio e si riavvicina, forse come reazioni dovuta alla delusione, con l’ormai ex moglie Rosa. La quale ha preso servizio a Palazzo Palladini.

Tuttavia, per quanto i due riprovino a riconciliarsi, tanto da stare anche fisicamente insieme, la loro passione si spegnerà presto. Con Rosa che ci aveva sperato ma resterà delusa.

