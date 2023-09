Gomorra censurata? Su Tv8 non va più in onda

Gomorra anche quest’anno era andato in onda su Tv8 in estate, la concomitanza della chiusura con i fatti di Napoli lasciano pensare.

Come ormai di consueto da qualche estate, sul canale in chiaro di Sky Tv8 andavano in onda tutte le stagioni della popolarissima serie tv Gomorra. Conclusasi con la quinta stagione e la morte di entrambi i protagonisti: Ciro Di Marzio e Salvatore Esposito (qui abbiamo parlato di chi li avrebbe uccisi).

In programma non c’è una sesta stagione, mentre gli autori hanno parlato più della possibilità di realizzare un prequel e mostrare come era Scampia negli anni ’60 e ’70.

Quest’anno però Tv8 era partita direttamente da Gomorra 4, serie che vede Genny tentare di intraprendere una strada imprenditoriale e mollare finalmente gli affari di famiglia. Tentativo che però si rivelerà inutile, visto che il suo passato finirà per risucchiarlo.

Tuttavia, a parte le prime 6 puntate, la serie non è andata più avanti. Inizialmente si è trattato della normale pausa in vista di Ferragosto. Ma poi Gomorra su Tv8 non è stata più ripresa. Al suo posto un film. Ma dietro questa scelta sembra esserci tutt’altro motivo.

Gomorra è stata censurata dopo i fatti di Napoli?

Forse sarà un caso, ma la rimozione di Gomorra dal palinsesto di Tv8 sembra proprio concomitante con quanto sta accadendo a Napoli in queste settimane. Su tutte, la morte del giovane musicista, Giovambattista Cutolo, ma anche i fatti al Parco verde di Caivano.

Gomorra, e altre serie simili come Mare fuori (che invece mostra una dolce vita nel carcere minorile), sono state tirate nuovamente in ballo per il rischio emulazione che provocano. Perché se è vero che i boss si fanno una risata nel guardare le puntate (come disse piccato Marco D’Amore), è anche vero che tanti ragazzini di strada che sognano quella vita finiscono per esaltarsi.

E chissà che contro queste serie non venga preso qualche provvedimento. Certo, l’obiezione potrebbero essere i bassi ascolti, dato che Gomorra viene ormai da tempo proposto e la prima serie ha di fatto una decina di anni. Chissà se Sky si pronuncerà in merito.

