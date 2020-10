Gomorra 5 la serie: anticipazioni, data di uscita e trama

Qual è la trama di Gomorra 5 la serie? Quando esce Gomorra la serie 5? Quali sono le anticipazioni di Gomorra 5 la serie?

A sei anni dall’esordio su Sky, la fortunatissima serie Tv nata da un’idea di Roberto Saviano, ispirata al suo Best seller Gomorra e girata prevalentemente a Napoli, con escursioni nel basso Lazio, a Milano, Londra, Sofia e Riga (anche se quest’ultima ha fatto da scenografia al film L’immortale), sta arrivando con la sua ultima attesissima serie. Che dovrebbe anche fungere da epilogo.

Certo, non mancano critiche da parte di chi ritiene che serie o film del genere non fanno altro che buttare fango su Napoli. E dare una immagine sbagliata della città partenopea, già vessata da stereotipi vari ed eventuali. Oltre a produrre miti sbagliati per gli adolescenti.

In questo articolo cercheremo di rispondere alle domande poste all’inizio. Con aggiornamenti continui in itinere fino alla sua uscita e messa in onda.

Gomorra 5 la serie anticipazioni

Come riporta Comingsoon, ovviamente, le notizie trapelano col contagocce. Proprio per non far venire meno il pathos intorno a questo prodotto televisivo che ha raccolto uno strepitoso successo in tutta Italia.

Del resto, ciò è dovuto anche al fatto che, a causa del Covid-19, le riprese sono iniziate solo intorno al 20 settembre scorso. Si stanno svolgendo tra Riga e Napoli, e dovrebbero concludersi ad aprile 2021. Sempre virus permettendo.

La nuova stagione sarà diretta sempre da Claudio Cupellini, come nelle 4 precedenti. Ma sarà affiancato da Marco D’Amore, già regista di parte della quarta e de L’Immortale. Pellicola uscita lo scorso anno e che fa da ponte tra la quarta serie e la quinta. Ma che mostra anche come è nato il personaggio di Ciro Di Marzio e perché viene chiamato in quel modo.

Gomorra 5 la serie trama

Come detto, una trama ufficiale non c’è ancora. Stanto alle prime anticipazioni su Gomorra la serie 5, rivedremo Ciro Di Marzio, che nel film L’immortale dimostra di non essere morto. Anzi, di aver ripreso a mettere in pratica le proprie capacità in quel di Riga. Dove è stato portato in salvezza ma anche per curare alcuni affari.

L’immortale si è chiuso con Genny che ritrova il suo “fratello” ed alleato, che nella terza serie lo ha aiutato a riprendersi la sua Secondigliano. Un Genny però tornato latitante, come dimostra la conclusione della quarta serie.

Insieme a loro, rivedremo “sangue blu” Enzo, la moglie di Genny, Azzurra, Elia ‘o Diplomato (suo fratello è invece morto nella quarta serie), Saro, Ciccio e Grazia Levante.

Non rivedremo invece Patrizia, come noto, uccisa insieme al marito Mickey nella quarta serie. Sicuramente saranno introdotti altri personaggi.

Dunque, si parte dalla guerra tra Genny e quel che resta coi cugini Levante. Oltre alla presenza ingombrante di Enzo sangue blu, che nella quarta serie, oltre ad un occhio, ha perso sia la sorella che la fidanzata. Oltre ad Elia O’ diplomato. Non mancheranno nuove alleanze e nuovi tradimenti, canovaccio ben collaudato delle quattro serie precedenti e del film.

Gomorra 5 la serie quando esce

Una data precisa non la si conosce ancora. Ma, a quanto pare, dovrebbe arrivare su Sk Atlantic e NOW TV verso la fine del 2021.

Tutto però dipende anche dagli sviluppi legati al Covid-19, che ha già fatto partire con qualche mese di ritardo le riprese. E che pone ogni attività, anche quella cinematografica, con un piede dentro e uno fuori.

Anche io facevo parte dei critici e mi sono sempre rifiutato di vederlo. Anche perché vivo in provincia di Napoli, quindi Gomorra, direttamente o indirettamente, la vivo tutti i giorni.

Poi in realtà ho deciso di vederla, in una full immersion di un paio di settimane. Nelle quali ho visto tutte e 4 le serie e il film L’immortale. E devo dire che mi sono ricreduto, poiché il messaggio che lancia è che alla fine chi intraprende una vita camorristica alla fine o finisce sotto terra o in uno squallido bunker.

Inoltre, ma su questo non ho mai avuto dubbi, registicamente e dal punto di vista della sceneggiatura, è fatto molto bene. Con ritmi serrati, storie coinvolgenti ed ottimi interpreti.

Su tutti Salvatore Esposito, interprete di Genny Savastano, capace di cambiare ripetutamente personaggio: dall’imbranato figlio del rispettato boss a spietato killer fino a padre di famiglia che cerca una nuova identità.

Ma anche Marco D’Amore, nei panni di Ciro Di Marzio. Carismatico manovratore di tanti personaggi.

Dove vedere puntate Gomorra

Gomorra va in onda in anteprima su Sky, su canali a pagamento. Il network può anche mandare in onda le repliche. E’ possibile vederle On demand sul sito ufficiale.

Anche Tv8 – ormai da considerarsi uno “Sky in chiaro”, dato che manda anche le serate di X Factor – ha manda in onda le puntate della serie.

E’ possibile anche trovare la serie in Dvd o Blu-Ray. Su Amazon, per esempio, è in vendita anche un cofanetto con tutte le serie e il film L’Immortale. E’ possibile trovarlo qui.

