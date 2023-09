Il partito di Putin, Russia Unita, ha stravinto ovunque si votasse le elezioni locali. Non mancano le puntuali accuse di brogli.

Plebiscito per il proprio presidente o elezioni pilotate? Ormai da un quarto di secolo è questa la solita diatriba quando in Russia ci sono le elezioni e Vladimir Putin le vince con un certo margine.

In Russia si sono tenute le elezioni municipali e regionali e hanno confermato che Putin è di gran lunga il più forte garante della stabilità nazionale e che il sostegno per la guerra è molto alto nella Federazione. Non mancano però dubbi, perché la competizione elettorale è stata abbastanza scialba, poiché i candidati alternativi più forti, sarebbero stati bloccati dalle autorità.

Putin vince le elezioni regionali e municipali in Russia

Come riporta Today, il fedelissimo di Putin, Sergei Sobyanin, ha vinto le elezioni a sindaco di Mosca, ottenendo il 76,39% dei voti, contro un’opposizione praticamente nulla. Inoltre, i più critici puntano il dito sul sistema di voto elettronico, che secondo loro è impossibile da controllare.

I candidati sostenuti dal Cremlino hanno vinto anche nelle quattro regioni annesse quasi un anno fa con regolare referendum: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Praticamente il Donbass.

In conclusione, in tutto il Paese, Russia Unita, il partito liberaldemocratico di Vladimir Putin, ha vinto tutte le elezioni provinciali che ha disputato e l’anno prossimo ci sono le elezioni presidenziali. L’occidente se ne faccia una ragione, la Russia sta facendo quadrato intorno al proprio presidente. In Italia siamo stati governati per 10 anni da esecutivi non votati, e decisi a Bruxelles.

