Come risparmiare sul volo aereo? Ecco giorno, ora e altri trucchi

Come risparmiare su un volo aereo? Di seguito vediamo giorno, orario, meta e tempo in anticipo per pagare meno.

Quando prenotare un volo aereo per risparmiare? Se lo chiedono in tanti, speranzosi di poter risparmiare qualche euro e dirottarlo su altri costi di una vacanza, come il pernottamento e le spese sul posto.

Certo, tutti gli eventi internazionali capitati di recente a livello mondiale hanno portato ad un innalzamento generale dei prezzi dei biglietti aerei, anche quelli offerti dalle compagnie cosiddette low cost.

A quanto pare, per fortuna, è possibile risparmiare sul volo aereo prenotando per determinati giorni ed orari. Che vediamo.

📅In quale giorno prenotare per risparmiare su un volo aereo?

Come riportano siti specializzati come Vologratis e Siviaggia, i giorni migliori per prenotare un volo e risparmiare sono quelli infrasettimanali, quindi dal martedì al giovedì. Perfetto sarebbe il martedì.

Sconsigliato invece prenotare per il weekend, poiché sono i giorni in cui maggiormente le persone si spostano e ciò, per la classica regola della domanda e dell’offerta, porta irrimediabilmente all’aumento dei prezzi.

Ovviamente, la regola del giorno infrasettimanale non vale quando capitano dei giorni di festa, come il 25 aprile, il Primo maggio, il 2 giugno, il primo Novembre, Natale e Capodanno. Così come nelle due settimane centrali di agosto.

⌚A che ora prenotare per risparmiare su un volo aereo?

Molto importante anche scegliere l’orario giusto. Dato che tutti preferiscono partire in mattinata, magari dalle 9 alle 13, per recarsi con comodità all’aeroporto e, al contempo, non perdere tutta la giornata e sfruttarla già per girare o andare al mare, sarebbe meglio prenotare dal tardo pomeriggio in poi. Meglio ancora in tarda serata per quanti sono disposti a farlo. Mediamente dopo le 23 si risparmia tanto.

🗓Qual è il mese migliore per risparmiare sui voli?

I mesi ideali per risparmiare su un volo aereo sono i primi dell’anno, poiché generalmente sono i meno richiesti. Quindi da gennaio a marzo, specie gennaio. Le compagnie, in questo mese, sono soliti abbassare di molto i prezzi proprio per smuovere il mercato in un periodo abbastanza fermo, anche perché ricade dopo le lunghe festività natalizie e in molti si ritrovano pure con le tasche vuote.

Ad onor del vero, dipende anche dalla meta. Infatti, come suggerisce Skyscanner, in base ad essa i mesi sono:

Febbraio è il mese più economico per volare in Italia e in America del Nord;

Novembre per volare in Europa;

Maggio per l’America Centrale;

Maggio e Giugno per l’Asia.

⏱Quanto tempo prima bisogna prenotare un volo per risparmiare?

Anche qui dipende dalla meta. Generalmente, comunque, è sconsigliabile ridursi a pochi giorni dalla partenza per prenotare:

se si tratta di un volo aereo nazionale, è meglio attivarsi 5 settimane dalla partenza. Si otterrebbe un risparmio del 9% rispetto al prezzo medio del biglietto;

se si tratta di un volo aereo internazionale, è meglio acquistarlo 5-6 mesi dalla partenza, per risparmiare tra l’11% e il 4%;

se si tratta di un volo europeo, infine, è sufficiente anche un anticipo di 9 – 10 settimane.

Contrariamente a quanto si pensi, invece, è sconsigliabile prenotare un volo troppo prima, quantificabile in 6 mesi in su rispetto alla data, visto che il prezzo del biglietto è mediamente perfino più alto del 20%. Le compagnie, quindi, tendono a premiare il medio-raggio temporale.

🤑Consigli per risparmiare su un volo aereo

Dopo aver visto mese (gennaio), giorno (martedì) e ora (dopo le 19) per prenotare, diamo qualche ultimo consiglio su come risparmiare su un volo aereo.

Per esempio, in pochi sanno che è meglio svuotare la cache del browser prima di comprare un biglietto aereo se già ci siamo recati su quel sito per vedere i prezzi. Infatti, un sito conserva tramite i cookies la nostra ricerca e quando ci torniamo tende ad alzare i prezzi.

E’ bene poi tenere d’occhio le offerte delle compagnie. Ci sono siti specializzati in questo, come:

Skyscanner; Momondo; Expedia; Google Flights.

Infine, occorre tenere d’occhio anche il lancio delle nuove rotte, visto che inizialmente sono offerte in modo super scontato per promuoverle. Si pensi a quando Ryanair lanciò la rotta per la splendida Giordania a soli € 43 andata e ritorno.

Infine, prima di fermarsi al primo prezzo, meglio sempre valutare i siti di più compagnie e i siti succitati che comparano i prezzi sui voli.

Sapevi che è anche possibile utilizzare un cuscino per inserire i vestiti e non pagare il bagaglio a mano? Ne abbiamo parlato qui.

