UPAS, anticipazioni 24-28 aprile: Lara viene scoperta, Rosa e Eduardo sono fratelli

Scopriamo quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana 24-28 aprile. Ci saranno vari colpi di scena.

Come di consueto, vediamo quali sono le anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 aprile. Come visto, nella settimana appena conclusasi e come anticipato nel precedente articolo relativo alle anticipazioni UPAS, ha tenuto banco in tutte le puntate la difficile relazione tra Alberto Ferri e Marina Giordano, distratti rispettivamente da Lara e Arnaud. I due si sono riavvicinati, e, come vedremo la prossima settimana saranno nuovamente protagonisti.

Altro protagonista della settimana è stato Alberto Palladini, che a poco a poco ha visto frantumarsi tutte le sue insaziabili ambizioni, sia sentimentali che professionali. Arrivando a perdere, probabilmente definitivamente, la fiducia di Clara.

A caratterizzare le puntate di Un posto al sole anche il simpatico siparietto che ha riguardato Guido e Michele, le cui serate tranquille in amicizia sono state turbate dall’incontro col marito di Bice e la sua tendenza traditrice mai sopita.

Ora vediamo le anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 aprile.

😠Anticipazioni Un posto al sole dal 24 al 28 aprile: Lara scoperta

Come detto nell’incipit, a tenere banco sarà ancora il turbolento matrimonio tra Roberto e Marina. La puntata di venerdì scorso ha lasciato intendere che Lara generi i problemi di salute del piccolo Tommy di proposito, al fine di ottenere le attenzioni di Roberto.

Ma non finisce qui. Proprio quest’ultimo malore inflitto al piccolo senza scrupoli dalla donna, porterà alla scoperta della cruda realtà. Come riporta Napolike, infatti, in seguito ad accertamenti più approfonditi, Roberto riuscirà a scoprire che Tommy non è suo figlio. Il che dovrebbe comportare la definitiva uscita di scena di Lara.

💑Anticipazioni UPAS 24-28 aprile: Eduardo e Rosa sono fratellastri

Ma questa appena enunciata non sarà l’unica clamorosa rivelazione della settimana. Come riporta BlastingNews, infatti, nei prossimi episodi verrà svelato che il nuovo boss del quartiere, Eduardo Sabbiese, venuto alla ribalta dopo l’arresto di Valsano, è in realtà il fratellastro di Rosa.

Non è un caso infatti che l’uomo aggredirà Damiano, che continuerà a tallonarlo da falco qual è, ma questa volta per ragioni familiari: Eduardo è adirato con lui per come ha nuovamente illuso sua sorella, e nel corso della colluttazione verrà coinvolto anche, come al solito diremmo noi, Franco Boschi con un pugno. Il quale stava parlando con lui.

Damiano non darà però tutti i torti allo scomodo cognato e si recherà a casa di Rosa per un chiarimento. Ma quest’ultima è adirata con Viola per come ronzi ancora intorno al suo ormai ex marito, arrivando ad aggredirla verbalmente.

🔎Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 aprile: Guido scoperto da Mariella

Come riporta Comingosoon, oltre a Franco e Angela, sempre più in crisi per questioni lavorative, anche il rapporto tra Guido e Mariella inizia a scricchiolare. Quest’ultima, infatti, è insospettita dagli atteggiamenti fin troppo carini del marito e collega nei suoi confronti. Quindi, sospetta che “gatta ci cova“.

E così indaga sul telefono del marito, aiutata anche da Bice e scoprirà le foto con le tedesche. Se poi la questione creerà una frattura insanabile, lo sapremo nell’altra settimana, quella che segna anche l’inizio del mese di maggio.

