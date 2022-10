Trucco del cuscino per non pagare bagaglio a mano: come funziona e se legale

Su TikTok è diventato virale il trucco del cuscino sull’aereo per non pagare il bagaglio a mano in aeroporto. Un trucco davvero semplice e, stando alle svariate testimonianze, pure efficace. Almeno fino a quando le compagnie aeree low cost non decideranno di prendere provvedimenti a riguardo, magari con appositi controlli sul suo contenuto.

Del resto, oggi viaggiare low cost è diventato complicato, giacché, rispetto a qualche anno fa, ci sono molte più restrizioni. Pertanto, se è vero che la tariffa base può risultare conveniente, ormai le compagnie aeree del settore vi ci fanno rientrare solo un piccolo zainetto. Mentre occorre pagare qualsiasi servizio extra, compreso appunto portare con sé un bagaglio a mano.

Dunque, può risultare complicato quando si tratta di diversi giorni di pernottamento che non sia il classico weekend o i tipici 4 giorni. Soprattutto d’inverno, quando gli indumenti sono molto più spessi.

Ma vediamo come funziona il trucco del cuscino per non pagare il bagaglio a mano e se è legale.

Come funziona il trucco del cuscino per non pagare il bagaglio a mano

Il trucco è molto semplice: basta prendere un piccolo cuscino che rientri nelle dimensioni consentite dalla compagnia (ove non indicato, meglio non superare i 40×40 cm o prendere il classico cuscino che si aggancia dietro la nuca), svuotarlo della sua imbottitura interna e riempirlo delle cose che nello zainetto non sono rientrate.

Il trucco può essere molto utile per quanti viaggiano spesso in aereo, diciamo anche da pendolari. Ma anche per chi viaggia ogni tanto e non dispone di molte risorse.

Trucco cuscino sull’aereo TikTok

Su TikTok, come detto, abbonano i video su questo trucco. Qui ne riportiamo giusto un paio:

Il trucco del cuscino in aereo per non pagare bagaglio a mano è legale?

Sì, il trucco è legale, purché ovviamente non contenga oggetti proibiti sempre e comunque su un aereo, quali:

oggetti contundenti

liquidi in contenitori con capienza superiore ai 100 ml

armi

liquidi infiammabili

ecc.

Infatti, sarete bloccati all’imbarco anche se li portate nell’innocua federa di un cuscino.

