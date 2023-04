Carlo III sarà incoronato il 6 maggio, ma lo odiano tutti

L’incoronazione di Carlo III rischia di scontentare milioni di sudditi, sia per il suo privato, sia per le contestazioni alla Monarchia.

Si avvicina l’incoronazione di Carlo III, diventato Re a 70 anni e passa dopo la morte della sua longevissima madre Elisabetta II. L’incoronazione avverrà il prossimo 6 maggio e sicuramente i media italiani seguiranno con attenzione l’evento e ne parleranno per giorni.

Del resto, volenti o nolenti, le trasmissioni e i giornali gossippari italiani quotidianamente non ci fanno mai mancare qualche notizia sulla casa reale britannica.

Ma Carlo sarà un Re che non piace a nessuno e le uova e i cartelli che gli scagliano contro ad ogni evento pubblico a cui partecipa, ne sono una plastica raffigurazione.

👑Incoronazione Re Carlo III a dispetto dei sudditi

Come riassume bene Il Giornale, Re Carlo III non è particolarmente amato. A pesare soprattutto la sua vita privata, visto che di quella pubblica si può dire poco, essendo stato sempre all’ombra della madre.

In particolare, i sudditi della Corona britannica non hanno dimenticato sia il modo tragico con cui si è concluso il matrimonio con l’amatissima Lady Diana; sia il fatto che, gira e rigira, abbia sposato Camilla Parker Bowles, che ha sempre realmente amato, al punto da essere pronto a rinunciare alla Corona per lei; sia come è finito il rapporto col figlio Harry, che ad inizio anno ha dato alle stampe un libro verità sulla sua famiglia, vomitando veleno contro quasi tutti (ne abbiamo parlato qui).

A non riconoscersi in Carlo Re sono molti cittadini (tecnicamente sudditi) di tutti gli stati della Gran Bretagna, soprattutto quelli che a maggioranza hanno votato contro la Brexit e volevano restare in Europa. Soprattutto l’Irlanda del Nord, Scozia e Galles, che già da tempo, soprattutto le prime due, vorrebbero staccarsi dall’Inghilterra.

L’Australia, invece, ha ritirato la banconota di 5 dollari australiani (AUD) con il volto della Regina, che avrà quindi un nuovo disegno. Mentre il volto di Carlo III sarà limitato alle monetine. In generale, tutti i paesi facenti parte del Commonwealth chiedono la definitiva separazione dalla Gran Bretagna.

Aggiungiamoci infine le contestazioni generali contro la Monarchia, ritenuta sia ormai anacronistica sia vergognosamente responsabile di schiavitù e stragi in giro per il Mondo perpetuate per secoli in giro per il mondo.

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!