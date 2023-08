Hanno buttato giù l’Odeon e ci faranno un discount: a Milano si avvera canzone di Eros

Ecco la storia del cinema Odeon di Milano e cosa aprirà al suo posto. Anche la città meneghina ha visto chiudere molti cinema.

Hanno buttato giù l’Odeon e ci faranno un discount. Un altro sogno che uccidono, un’altra volgarità

cantava Eros Ramazzotti in Dove c’è musica, brano del 1996. Ed è ciò che si sta verificando davvero a Milano, dove il cinema Odeon, aperto da 94 anni, ha chiuso i battenti dal primo agosto. E così, laconicamente, tante persone ancora affezionate ad esso, anche per i ricordi del passato, hanno assistito laconicamente all’ultimo spettacolo, conservando anche l’ultimo biglietto.

Qui abbiamo già parlato della crisi dei cinema e perché sembra più grave che in passato, visto che le sale, ciclicamente, hanno patito della crisi. Si pensi a quando è arrivata la televisione, poi la pirateria, infine lo streaming.

Cosa apre al posto del cinema Odeon di Milano

Come riporta Il Fatto quotidiano, il cinema Odeon è stato inaugurato nel 1929 (quando la cinematografia veniva definita “l’arma più forte”) in via Santa Radegonda, nei pressi del Duomo. Si tratta, sebbene sia meglio dire si trattava, del più grande multisala in città: 10 sale, 2250 posti a sedere, ingresso monumentale e lampadari art déco.

Al suo posto sorgerà, manco a dirlo, una sorta di centro commerciale, quelli che Marc Augé definiva”non luoghi” e che a loro volta pure rappresentano una sorta di dinosauri del passato. Visto che ormai o si opta per l’e-commerce o per i parchi commerciali, i quali offrono anche un po’ di green all’aperto.

Tuttavia, alcune delle sale più piccole dovrebbero essere ricollocate al piano interrato. Dovrebbero anche essere preservati alcuni elementi caratterizzanti del cinema Odeon:

il foyer d’ingresso con il pavimento in marmi policromi;

lo scalone principale che porta al piano terra;

la sala storica al piano terra.

I cinema che hanno chiuso a Milano

La crisi dei cinema non ha risparmiato la città meneghina. Prima dell’Odeon hanno già chiuso Capitol, Corallo, Manzoni, Pasquirolo, Excelsior, Mignon. Secondo le statistiche diramate dall’Anec Lombardia, si è passati dai 160 cinema indipendenti degli anni ’70 ai 28 di oggi. Il sentore però è che la “strage” non termini qui.

