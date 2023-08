Uomo diventa un cane grazie a un costume realistico [VIDEO]

Sta facendo discutere la storia di un giapponese che ha deciso di vivere come un cane grazie a un costume di 15mila dollari. Ecco il video.

Di notizie strane, il web ce ne fornisce a iosa. Spesso però, non sappiamo se ridere o piangere, ovvero, sorridere oppure avere compassione e provare tenerezza per il o la protagonista di turno. L’ultima news molto bizzarra riguarda un ragazzo giapponese, Toko-San (che però non è il suo vero nome), il quale ha speso ben 15mila dollari per realizzare un costume che lo trasformasse in un cane.

In questi anni ne abbiamo viste di ogni: da chi si è sottoposto a decine di operazioni per essere un alieno, a chi per trasformarsi prima in Barbie e poi in Ken. Passando per chi ha sposato un ologramma (i cosiddetti fictosessuali.

🐕👨🏻‍🦱 La storia dell’uomo giapponese diventato un cane

Come riporta LaRepubblica, Toko-San è un giapponese appassionato di Cosplay, vale a dire quella pratica consistente nel travestirsi da personaggi di videogiochi, fumetti, cartoni animati, film o letteratura fantasy. Un hobby che viene messo in pratica soprattutto in caso di raduni, feste private o eventi internazionali, come i Comicon.

Ha ammesso:

Raramente lo dico ai miei amici perché ho paura che pensino che sono strano. I miei amici e la mia famiglia sembravano molto sorpresi di apprendere che ero diventato un animale

Il cane in questione è un Collie, cane da pastore scozzese (nome originale Scotch Collie), che si divide in due varietà: Smooth Collie e Rough Collie, in base al fatto che sia a pelo corto o lungo. Il Collie (nella sua versione Rough) è una razza di cane diventata famosa e ben voluta in Italia grazie alle avventure televisive del mitico Lassie.

La notizia non è del tutto nuova, poiché si era parlato di questo strambo progetto già lo scorso anno. Tuttavia, la notizia è che ora il cane umano abbia fatto il suo primo giro fuori casa, mentre prima si limitava a indossare il costume solo a casa.

Il video è diventato manco a dirlo virale e lo proponiamo di seguito sul canale ufficiale:

Come si può notare, i movimenti non sono proprio realistici e naturali. Ciascuno si farà comunque una propria idea.

