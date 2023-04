Nove, vent’anni fa usciva l’ultimo album bello di Eros Ramazzotti

L’album Nove di Eros Ramazzotti usciva il 30 maggio 2003. Fu un grande successo, dedicato alla ex moglie Michelle Hunziker, ma con brani anche per la figlia Aurora e per la madre.

Ne è passata acqua sotto i ponti dei “bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l’aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà“. Ma da quel brano del 1986 Eros Ramazzotti ne ha fatta di strada, diventando uno dei cantautori più importanti della Pop music italiana.

Molto amato anche all’estero, anche in Sudamerica, grazie alle versioni ispaniche dei suoi album, ha anche cantato in coppia con tante stelle del panorama musicale internazionale del momento.

Ad onor del vero, però, l’ultimo album bello di Eros Ramazzotti usciva il 30 maggio 2003, ovvero Nove. Dato che la discografia successiva non è memorabile, a parte qualche singolo qua e là.

Nove è un album caratterizzato soprattutto dalla fine della storia d’amore con la showgirl svizzera Michelle Hunziker. Con la quale ha avuto, come noto, anche una figlia, Aurora. Alla quale ha anche dedicato un brano omonimo e che, proprio in questi giorni, lo ha reso nonno, avendo dato alla luce Cesare.

La storia dell’Album Nove di Eros Ramazzotti

Come riporta Wikipedia, il nome dell’album è altamente evocativo: si riferisce infatti al fatto che si tratti del nono disco registrato in studio dal cantante, nonché al numero 9 nel calcio, che viene attribuito ai centravanti, per suggerire all’ascoltatore di “giocare sempre d’attacco” nella vita.

Il riferimento a Michelle è dichiarato in brani come Solo ieri e C’è una melodia. Mentre, contrariamente a quanto si pensi, Ti vorrei rivivere fa invece riferimento a una storia d’amore precedentemente vissuta dal cantautore. Chissà, magari alla stessa donna a cui ha dedicato la bellissima Un’altra te.

Ma oltre alla storia d’amore finita con Michelle, ci sono anche brani dedicati alla figlia Aurora, Canzone per lei, dedicato anche a tutti quei padri separati che vorrebbero passare più tempo con i loro figli. Nonché alla madre, Raffaela Molina, scomparsa un anno prima dell’uscita dell’album: Mamarà. Proprio come la chiamavano affettuosamente i figli.

Il brano Un’emozione per sempre doveva essere pubblicato da Alex Baroni, morto prematuramente un anno prima. E che Eros ha voluto inserire per omaggiarlo.

I due brani Un attimo di pace e Piccola pietra sono due inni contro la guerra, sebbene il primo si riferisca anche alla guerra della cronaca rosa e dei falsi pettegolezzi. Di cui lui stesso fu travolto per la fine della love story con la solare Hunziker.

Copie vendute dall’Album Nove di Eros Ramazzotti

L’album ebbe un grande successo, vendendo oltre un milione e cento mila copie solo in Italia. Ma anche in giro per il Mondo, per esempio in Germania vendette oltre 300mila copie, mentre in Francia oltre 210mila. In Messico oltre 75mila copie, in Russia oltre 10mila, ecc.

Bene andò anche il successivo, Calma apparente (dal quale pure furono estratti 4 singoli), che in Italia ha venduto oltre un milione e duecentomila copie. Mentre i successivi non raggiungeranno neanche lontanamente gli stessi numeri, complice sia la minore vena creativa dell’artista romano sia per una graduale crisi generale della vendita dei dischi. Ormai surclassati dalla pirateria web.

Brani dell’album Nove di Eros Ramazzotti

Ecco l’elenco dei brani che fanno parte dell’album Nove di Eros Ramazzotti:

Un attimo di pace Solo ieri Un’emozione per sempre Ti vorrei rivivere Il buio ha i tuoi occhi Un’ancora nel vento Piccola pietra Mamarà L’uomo che guardava le nuvole Canzone per lei Non ti prometto niente Falsa partenza C’è una melodia

Singoli dell’Album Nove di Eros Ramazzotti

Sono 4 i singoli estratti dal disco, dei quali propongo i video ufficiali (tranne quello di Ti vorrei rivivere, realizzato da un utente di Youtube non essendoci un video ufficiale):

Un’emozione per sempre

Un attimo di pace

Solo ieri

Ti vorrei rivivere

Canzoni più belle di Eros

