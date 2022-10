Christmas Village a Napoli: quando, dove e prezzi

Cos’è il Christmas Village a Napoli? Dove si svolge? Quanto costano i biglietti del Christmas Village a Napoli? Dove acquistarli?

In occasione del Natale, le città cercano di proporre eventi che attirino quanti più visitatori possibili, giacché ciò porta ripercussioni positive per tutto l’indotto: ristoranti, hotel, negozi, altri luoghi da visitare.

A Napoli sarà allestito un villaggio di Babbo Natale destinato a grandi e piccini. Di seguito vediamo tutte le info utili per non perderlo.

Cos’è il Christmas Village a Napoli?

Come spiega NapoliToday, si tratta di un evento organizzato dalla società Eventitalia srl, presieduta da Martina Ferrara, la quale realizzerà un vero e proprio villaggio nordico con la tipica atmosfera natalizia ispirandosi a villaggi simili che ogni anno vengono allestiti nelle maggiori capitali del Nord Europa.

L’area si estenderà per oltre 5.000 metri quadri, dove i visitatori troveranno casette in legno, aree d’intrattenimento, giochi, un palco musicale, ecc.

Gli spazi esterni saranno illuminati dalle luci sugli alberi, mentre si entrerà dall’ingresso di Piazzale Tecchio. Non mancheranno interpreti di livello internazionale, così come un’area food dedicata alle leccornie natalizie, con i prodotti alimentari tipici del periodo. Gli ospiti potranno trovare così i produttori di gelati, dolci e graffe, ma anche laboratori alimentari e di decoupage che stimoleranno la fantasia dei più piccoli.

Non mancherà altresì la tipica pista di pattinaggio in ghiaccio e un’area giochi. L’area commerciale sarà composta da circa 100 casette in legno.

Il progetto, sostenuto dalla Mostra d’Oltremare di Napoli, rientra anche in una azione di impegno sociale del comune partenopeo.

Christmas Village a Napoli dove si trova

Il luogo dove sarà allestito è la Mostra d’Oltremare, struttura che ormai da anni ospita vari eventi internazionali a cadenza annuale, come Il Festival d’Oriente, il Comicon, la Fiera del baratto e dell’usato, ecc. Oltre ad ospitare i concorsi indetti dalla Regione Campania o dal Comune di Napoli (come questo in corso), dato che la sua estensione, conformazione strutturale e l’ubicazione ben connessa col trasporto pubblico e privato, consentono una adeguata organizzazione.

Quando si tiene il Christmas Village a Napoli? L’evento di fatto anticipa il Natale e si terrà dal primo al 18 dicembre.

Christmas Village a Napoli: gli orari di apertura

Per quanto riguarda la fascia oraria di apertura, abbiamo le seguenti fasce:

dal lunedì al venerdì: 16.30-21.30

il sabato e la domenica: 11.30-23.30

Per info la mail è info@christmas-village.it

Prezzi Biglietti Christmas Village a Napoli

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, come riporta il portale dove possono essere acquistati, Boxol, sono i seguenti:

Adulto: 13,50 euro

Bambini dai 2 agli 8 anni: 11,00 euro

Bambini con meno di 2 anni: ingresso gratuito

I biglietti possono anche essere acquistati presso l’ingresso dell’evento.

