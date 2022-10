Foto Mussolini rimossa dal Mise, ma fu lui a fondarlo

Iconografie del passato che creano disturbi e polemiche nel presente. E’ bastato un tweet di Pierluigi Bersani per far rimuovere la foto di Benito Mussolini all’interno del Mise, il Ministero dello sviluppo economico.

La figura ingombrante del Duce torna spesso in auge, forse perché molte cose in questo paese sono state fondate durante il Fascismo e ancora oggi ne godiamo. Alla luce dell’incapacità dei 70 anni di Repubblica democratica giunti successivamente, incapaci spesso di saper soppiantare soli 21 anni di dittatura.

Perché foto di Mussolini si trova al MISE

Come spiega Il Fatto quotidiano, la sede a Palazzo Piacentini del Ministero dello sviluppo – noto anche con l’acronimo MISE – compie 90 anni il prossimo 30 novembre 1932. E per l’occasione ha esposto tutte le foto dei vari ministri susseguitisi in questo quasi secolo di storia in una galleria. Oltre ad altre iniziative come l’inaugurazione della mostra Italia geniale, una nuova edizione del volume orbicolare.

Tra le foto c’è anche quella di Benito Mussolini, il primo ministro dello sviluppo economico quando all’epoca si chiamava Ministero delle Corporazioni, nel 1932.

Dunque, fu il suo intuito a ideare un apposito ministero per le politiche volte alle iniziative economiche ed industriali di questo paese. Così come è ancora quella la sua sede. Un caso che ricorda, tra i tanti, quella di Cinecittà o dei tanti comuni che gli stanno rimuovendo la cittadinanza onoraria. Quando magari vi ricadono ancora edifici ed opere infrastrutturali dell’epoca.

Pierluigi Bersani, tanto indignato perché il suo volto è stato messo di fianco a quello di Mussolini, è stato al MISE per meno di due anni (dal 2006 al 2008, Governo Prodi II). Autore delle cosiddette “lenzuolate“, ovvero liberalizzazioni che hanno riguardato vari settori ma con alcune pecche.

Inoltre, tra le foto spiccano anche quelle di condannati e miracolati dalla politica.

Infine, la foto di Mussolini si trova anche a Palazzo Chigi, sede del Governo. Probabilmente, sarà tolta pure lì. Meglio rinchiudere i fantasmi in una trappola, a mo’ di Ghostbusters.

