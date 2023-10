Calamite danneggiano il frigo? Come stanno le cose

In molti abbiamo l’abitudine di apporre calamite sui frigoriferi. Tuttavia, in alcuni casi va evitato. Scopriamo perché.

In tanti abbiamo l’abitudine di acquistare calamite quando siamo in viaggio, per regalarle ad altri e/o tenerle per sé come ricordo indelebile dei posti visitati. Ne cerchiamo di carine, particolari, che possano quanto meglio possibile raffigurare il posto che abbiamo visitato e il nostro affettuoso pensiero anche quando eravamo lontani. Calamite che poi vengono apposte sul frigo, per molti un autentico must da collezione.

Purtroppo però su molti siti viene riportato che in molti casi le calamite sul frigo siano pericolose e vadano rimosse. Di seguito spieghiamo perché e se è vero.

Su quali frigo le calamite non vanno messe

Secondo questa teoria, le calamite sul frigorifero (non solo souvenir, ma anche i post-it per esempio) vanno rimosse quando si tratta di frigo di ultima generazione, chiamati smart. Modelli molto tecnologici, capaci di comunicare con lo smartphone e con altri dispositivi presenti in casa, altrettanto smart. Si parla così di smart home (quando la casa è ricca di questi dispositivi) e di Internet of things (ovvero di tanti dispositivi capaci di comunicare tra loro). Sul lato esterno hanno solitamente un display digitale con varie info utili, oltre che per annotare appunti, ecc.

Perché le calamite sul frigo sono pericolose

Continuando a dare credito a questa teoria, le calamite sul frigorifero non andrebbero apposte sui modelli smart di ultima generazione poiché possono rovinarsi a causa del campo magnetico che le calamite generano. Cosa che non accade con i modelli tradizionali, da intendersi quelli sui quali non sono presenti schermi hi-tech sulla loro superficie.

Se proprio non vogliamo rinunciare alla tradizione delle calamite sul frigo, potremmo acquistare una lavagnetta metallica dove apporle e posizionarla sul frigo tramite un adesivo. Se la lavagnetta ne è priva, meglio usare lo scotch gommato per attaccarla sul frigorifero (quello cioè che sembra carta) poiché si rimuove facilmente senza lasciare segni.

Oppure si può usare la vernice magnetica (che si può trovare sia sugli e-commerce che nei negozi specializzati in bricolage), che è in grado di ricoprire senza problemi la parete della cucina, e sulla cui superficie potremo posizionare tutte le calamite e i magneti che vorremmo senza danneggiare il frigorifero. Che peraltro costa molto, così come costa tanto ripararlo, anche qualora sia ancora in garanzia poiché lo avrete danneggiato voi!

Solo una bufala?

Tuttavia, secondo BUTAC, si tratterebbe di una bufala creata ad hoc per creare click beit. Infatti, si legge sul sito

il touchscreen non risentirebbe in alcuna maniera dell’effetto calamita, poiché gli schermi tattili non funzionano grazie ai campi magnetici bensì grazie al cosiddetto “effetto capacitivo”, questione che riguarda la carica elettrica e non i campi elettromagnetici o qualsiasi altro parametro influenzato dalle calamite Inoltre le calamite che si usano per attaccare souvenir, cartoline e foto sul frigo sono di solito di una potenza limitata, facili da staccare e riattaccare dove preferiamo. A oggi non abbiamo trovato nessuno studio scientifico a conferma di questi articoli allarmistici

Nel dubbio, io comunque non le metterei se avessi dei frigo smart. Poi la scelta finale spetta a voi.

Qui abbiamo parlato dei pericoli della smart home.

Fonti:

Ricevi news senza censure su Telegram

5,0 / 5 Grazie per aver votato!