Anticipazioni Un posto al sole: Lara non molla, Eduardo cambia vita?

Scopriamo le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana che va dal 16 al 20 ottobre. Protagonista ancora il caso Tommy.

Eccoci con le anticipazioni di Un posto al sole per questa settimana, che va da oggi lunedì 16 a venerdì 20 ottobre. Vedremo come sempre tanti colpi di scena, ma anche risvolti importanti di storie in corso da tempo.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 16 al 20 ottobre

Anche questa settimana, come ormai da quasi un anno, vedremo protagonista il triangolo Roberto-Lara-Marina. Lara infatti non è affatto intenzionata a mollare la presa, nonostante abbia già provato a investire e uccidere Marina e Ida, con conseguenze seppur non gravi per quest’ultima che comunque farà ritorno a casa. La strana richiesta di Lara di vedere Tommy spingerà Roberto e Marina a riflettere sulle reali intenzioni della donna e a domandarsi cosa stia tramando, come suo solito.

Inoltre, per questi ultimi sembra frapporsi di nuovo una crepa: Roberto insiste affinché non perda il piccolo, mentre Marina comincia a riflettere che sia forse il caso di rinunciarci per ritrovare la tanto agognata da tempo felicità.

Altro protagonista della settimana sarà Eduardo, il quale è diventato intrattabile sia con Clara che con i suoi per motivi opposti: la prima non vuole più vederlo per convincerlo a cambiare vita, mentre i membri del suo clan vorrebbero da lui più azione e meno incertezza. Nel mezzo c’è Damiano, che sta cercando di convincerlo a cambiare vita, facendo leva tra i suoi dubbi. Ci riuscirà?

UPAS, anticipazioni 16-20 ottobre

Veniamo alle altre anticipazioni. Mariella e Guido sono decisi ad aiutare Gerry, vittima dei litigi dei genitori e dell’atteggiamento offensivo della madre. Comincia così a frequentare la loro casa, creando anche qualche problema. Tuttavia, l’arrivo di Speranza sembra riaffiorare in lui altri interessi. Sarà lei la chiave di volta per il suo cambiamento?

La convivenza tra Giancarlo e Otello comincia ad andare bene. Ma, a quanto pare, il problema ora sia Silvia, che non sembra troppo coinvolta dal banchiere.

Assisteremo infine ai turbamenti sentimentali di Viola e Nunzio.

Qui trovi un riassunto della settimana scorsa.

