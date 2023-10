Simbolo rana sul cibo significa che contiene vaccini di Bill Gates? Come stanno le cose

Cerchiamo di capirne di più sul timore che il simbolo della rana sulle etichette del cibo sia associabile ai vaccini.

Sui Social da tempo circolano post che denunciano la presenza del simbolo di una rana sulle etichette del cibo, che significherebbe che in esso siano presenti vaccini prodotti da Bill Gates. Lo scopo sarebbe di vaccinare le persone via orale, assicurandosi dunque, a loro insaputa, che gli venga somministrato il vaccino contro il Covid-19.

Ma cosa c’è di vero dietro questa teoria? Cerchiamo di fare chiarezza.

Cosa significa il simbolo della rana sulle etichette del cibo

Il simbolo della rana che viene associato a Bill Gates è il logo della Rainforest Alliance: un’associazione di aziende originarie dei Paesi tropicali, i cui prodotti si possono trovare anche sugli scaffali dei nostri supermercati. Sono tantissimi: dalle bevande agli snack passando per frutta e verdura, ecc.

Secondo WWF, le aziende che fanno parte della Rainforest Alliance sono molto affidabili ed ecosostenibili.

Sul suo sito ufficiale si descrive come:

La Rainforest Alliance è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che opera all’intersezione tra affari, agricoltura e foreste per rendere il business responsabile la nuova normalità. Stiamo costruendo un’alleanza per proteggere le foreste, migliorare i mezzi di sussistenza degli agricoltori e delle comunità forestali, promuovere i loro diritti umani e aiutarli a mitigare e ad adattarsi alla crisi climatica

Oltretutto, il molti post il nome del logo è sbagliato e viene riportato come «Rainforced Alliance», vale a dire alleanza rafforzata. Che ovviamente rievoca maggiormente qualcosa di losco e occulto.

Per quanto concerne i vaccini somministrati per via orale anziché con le tanto temute siringhe, in realtà alcuni tipi sono stati approvati in Cina e le sperimentazioni continuano. Lo scopo è quello di vaccinare anche coloro che temono l’iniezione, quindi soprattutto i bambini che piangono alla visione di una siringa o quanti, anche da adulti, si impressionano alla sua visione o davanti a una goccia di sangue.

Nessun vaccino orale è però ancora stato approvato per l’uso in Europa.

Infine, occorre precisare che Bill Gates ha finanziato Rainforest Alliance solo nel 2007, come si evince dal sito ufficiale della sua fondazione creata insieme alla moglie.

Simbolo rana sulle etichette e vaccini: cosa c’è di vero?

Dunque, stando ai fatti ufficiali il simbolo della rana sulle etichette non c’entra nulla con i vaccini ma vuole solo indicare che il cibo in questione è stato prodotto dalla fondazione Rainforest Alliance, costituita da aziende che producono rispettando l’ambiente.

Detto questo, quanti sono tacciati come complottisti non hanno tutti i torti nel vedere marcio ovunque, alla luce di come i media mainstream spesso distorcano la realtà. Inoltre, si spera sempre che il caro Bill Gates aggiorni con trasparenza il sito ufficiale della propria fondazione.

La violenza che è stata praticata per costringere a vaccinare le persone è una ferita per molto non più rimarginabile.

