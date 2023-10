Anticipazioni Un posto al sole: Ida salva Marina, Silvia in difficoltà con Giancarlo

La scorsa settima si è conclusa tenendoci tutti col fiato sospeso, visto che abbiamo visto Lara accelerare verso Ida e Marina, ormai complici e amiche. Cosa sarà successo? Lo scopriamo nelle anticipazioni di Un posto al sole per la settimana che va dal 9 al 13 ottobre. Insieme a nuove interessanti dinamiche.

Anticipazioni Un posto al sole dal 9 al 13 ottobre

Dalle anticipazioni si intuisce che Ida ha salvato la vita a Marina, probabilmente non senza conseguenze. Ciò cementificherà ulteriormente la loro intesa, ma Lara non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Dovrà però vedersela con Roberto, che finirà per sottovalutare.

Silvia ha accolto tiepidamente la notizia che Giancarlo tornerà a Napoli, soprattutto per l’ingombrante presenza di Otello. Infatti, la convivenza tra i tre sarà alquanto complicata, tanto che la donna potrebbe prendere una decisione drastica che finirà per ferirlo.

Crescono i dubbi sulla salute di Luca da parte di Giulia, complici anche le problematiche che crescono per la povera Bricca. Le quali verranno fuori anche grazie a Jimmy, il quale, inoltre, è deciso a dare una scossa alla vita sentimentale del padre. E trova un pretesto per passare più tempo con Micaela per dare un’accelerata alla loro possibile intesa.

UPAS, anticipazioni dal 9 al 13 ottobre

Michele ha un nuovo diverbio con Filippo sulla linea editoriale della radio, questa volta più grave del solito. Ma sarà aiutato da Nunzio. Guido non demorde e cerca di nuovo di dare conforto a Gerry, rivedendosi sempre più nei suoi tormenti adolescenziali.

