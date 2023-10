Un posto al sole, anticipazioni: Ida tenta nuova fuga, Guido ferito da Bice

Scopriamo quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana che va dal 2 al 6 ottobre. Dopo la settimana corta scorsa.

Dopo l’inatteso stop di venerdì scorso per venire incontro alle esigenze dei palinsesti di Raitre, torna Un posto al sole, che dovrebbe andare in onda regolarmente per tutti i cinque giorni. Scopriamo quindi quali sono le anticipazioni di Un posto al sole dal 2 al 6 ottobre.

Anticipazioni Un posto al sole dal 2 al 6 ottobre

Ida non è del tutto convinta di lasciare suo figlio Tommy nelle mani di Roberto e Marina, pur lusingata dall’idea che possa trascorrere un’infanzia serena e altolocata. A fomentargli i dubbi sarà Lara, che cerca di accrescerglieli sempre per un proprio tornaconto. E così, la donna polacca tenta una nuova fuga che però non riesce. Marina così sembra forse convincerla definitivamente raccontandole il suo straziante passato.

A tenere banco sarà ancora il difficile matrimonio tra Bice e Sergio, ormai alla frutta, ma che sta creando tensioni anche nel tranquillo matrimonio di Guido e Mariella. Inoltre, il modo con cui Bice parla di suo figlio Gerry e come lo tratta, feriscono profondamente Guido che ricorda cosa lui ha dovuto subire in passato con la madre pronta continuamente a sminuirlo. E così cerca di confortare il ragazzo, senza però riuscirci granché.

Damiano e Viola si riavvicinano particolarmente, ma i dubbi di lei riguardo i sospetti rapporti con Eduardo Sabbiese la frenano ancora.

UPAS, anticipazioni 2-6 ottobre

Continuiamo con le altre anticipazioni di Un posto al sole per questa settimana. Vedremo Otello e Renato sentirsi molto soli e malinconici, con il secondo che sembra riavere nuovo interesse per Giulia. Il calore delle loro rispettive famiglie sapranno però come confortarli in occasione della Festa dei nonni.

Alberto è ancora ossessionato dall’intrigante e furba Diana, al punto da sfiorare anche lo stalking. Ma una nuova delusione è dietro l’angolo.

Nunzio insegue un’altra storia fugace ma è ancora ossessionato da Rossella, ormai prossima alle nozze.

