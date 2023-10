Nobel Medicina 2023 a ideatori vaccino anti-Covid: quanta fretta

Il Premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato a Karikó e Weissman che hanno contribuito alla nascita del vaccino anti-Covid mRNA.

In genere, l’assegnazione di un Premio Nobel avviene a distanza di molti anni rispetto alla ragione della sua assegnazione. Ancor di più per quanto concerne la scienza e la medicina, tanto che i premiati solitamente sono già in là con gli anni quando li ricevono e a stento riescono a godersi il riconoscimento. Tuttavia, il Premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato con straordinaria solerzia, oseremo dire fretta, visto che parliamo della tecnologia alla base del vaccino anti-Covid, l’mRNA.

Infatti, il Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2023 è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per le scoperte sulle basi nucleosidiche che hanno permesso lo sviluppo dei vaccini anti Covid a mRNA. Eppure, gli effetti collaterali stanno emergendo sempre più…

Premio Nobel Medicina 2023 a chi ha inventato vaccino anti-covid

Come sempre, il Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2023 è stato assegnato dal comitato dell’Istituto Karolinska di Stoccolma (nome originario The Nobel Assembly at Karolinska Institutet), guidato attualmente dal segretario generale Thomas Perlmann.

Se è vero che quasi tutti i premi Nobel vengono assegnati dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze, quello per la Fisiologia o la Medicina coinvolge l’Istituto Karolinska, uno dei più autorevoli al mondo nel campo della ricerca scientifica.

Il tutto, mentre il vaccino anti-covid a base di mRNA ha provocato morti immediate, aggravamenti delle condizioni di salute pregresse, comparsa di nuovi sintomi che le persone non pativano, miocarditi negli Under 30. Del resto, la sperimentazione è avvenuta “sul campo“, in nome dell’emergenza.

Ma a tutte quelle persone danneggiate o ai loro familiari nessuno sa dare risposte, se non uno sbrigativo “non c’è correlazione“!

Qui abbiamo parlato di alcuni danni provocati dai vaccini anti-Covid.

Fonte: Libero

Ricevi via mail le news che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!