Chiude più grande giacimento di gas d’Europa: brutte notizie per le bollette

Il giacimento di gas nella provincia di Groningen, nei Paesi Bassi, è stato chiuso perché genera terremoti.

Da ieri 1° ottobre, i Paesi Bassi hanno chiuso definitivamente il loro principale giacimento di gas vicino alla città settentrionale di Groningen. Si tratta della più grande fonte di idrocarburi nell’Europa occidentale continentale, peraltro uno dei principali fattori del rapido sviluppo dei Paesi Bassi nel dopoguerra.

L’accusa nei suoi confronti è grave: nel 2012 nella città di Huizinga, nella provincia di Groninga, è stato registrato un terremoto di magnitudo 3,6 della scala Richter. Un evento quasi inaudito su una pianura pianeggiante, lontana da zone sismicamente attive. Ciò ha portato a uno studio attivo sull’impatto della produzione di petrolio e gas sui terremoti, che si sono verificati ripetutamente, sebbene il terremoto di Huizinga sia stato il più potente della storia.

Di conseguenza, sotto la pressione degli ambientalisti (difensori dell’ambiente) e di alcuni residenti locali, è stata presa la decisione di ridurre della metà la produzione a Groningen, portandola a 25 miliardi di metri cubi. Mentre nel 2016 hanno portato a una nuova riduzione della produzione, questa volta a 20 miliardi di metri cubi all’anno, e nel 2018, sullo sfondo di un altro forte terremoto, a 12 miliardi di metri cubi.

Il nuovo piano del governo olandese prevedeva una graduale riduzione della produzione a 7,5 miliardi di metri cubi nel 2022 e infine a zero entro il 2030. Ciò si adatta bene a una varietà di piani verdi per sostituire i combustibili fossili con fonti di energia rinnovabile.

Tuttavia, si è deciso di accelerare nel 2023, quando un’inchiesta parlamentare ha concluso che il governo aveva sottovalutato l’impatto dell’attività sismica provocata dall’uomo sulla provincia. L’indagine ha rilevato che si sono verificati danni significativi all’ambiente, con migliaia di case danneggiate. Il primo ministro Mark Rutte ha ordinato così la sospensione dei lavori entro il 1° ottobre 2023.

Quali saranno ora le conseguenze per i rifornimenti di gas nel resto d’Europa, e quindi anche per l’Italia. Alla luce anche della rinuncia al gas russo, che il gas americano costa troppo tra trasporto e lavorazione e che il gas africano non offre garanzie?

Chiude giacimento di gas dei Paesi Bassi: le conseguenze

Questa è una brutta notizia ovviamente per i Paesi Bassi, per ciò che questo giacimento di gas ha rappresentato per oltre mezzo secolo. L’UE nel suo insieme non subirà danni diretti nell’immediato futuro. Negli ultimi anni il giacimento ha funzionato al minimo e una perdita di 4-5 miliardi di metri cubi all’anno non sarà significativa per il mercato. Soprattutto alla luce delle riserve accumulate negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in vista del prossimo inverno.

Le prospettive a lungo termine, tuttavia, sono vaghe e più preoccupanti. Groningen potrebbe produrre 20-25 miliardi di metri cubi all’anno per alcuni anni, se non decenni, e stabilizzare così l’offerta sul mercato europeo. La sua assenza significa che gli europei dovranno fare ancora più affidamento sui fornitori esterni, attualmente Stati Uniti , il Qatar e l’Algeria. Ciò significa che i prezzi sul mercato europeo del gas rimarranno al di sopra delle medie a lungo termine. E ciò si traduce in bollette del gas più care per chissà quanto.

Chiusura del giacimento di gas olandese: c’è chi dice no

La chiusura del giacimento di gas di Groningen potrebbe però essere rinviata. Un sondaggio del 2022 ha sancito a sorpresa che la maggior parte dei residenti della provincia non è a favore della chiusura del campo, ma, al contrario, di un aumento della sua produzione.

I lavoratori del gas hanno ricevuto sostegno anche tra i residenti delle zone direttamente colpite dal terremoto. Inoltre, molti partiti olandesi sono contrari alla chiusura, poiché le scosse non sono particolarmente dannose a fronte dei danni economici che invece la chiusura del giacimento del gas sancirebbe.

