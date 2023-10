Biscotti Kinderini, è già mania: finirà come per i Nutella Biscuits?

Vediamo come sono fatti i Biscotti Kinderini, ultimo prodotto della Ferrero, e quanto costa una confezione.

Ferrero da decenni immette sul mercato prodotti di qualità, gustosi e anche geniali, che raramente non hanno successo. Ha segnato le piacevoli colazioni e merende di molte generazioni e tutto lascia presagire che lo farà ancora a lungo. Ultima “diavoleria” pronta a prendere per la gola milioni di persone i Biscotti Kinderini.

Sui Social è già impazzato il tam-tam di chi si affretta a postare video e foto insieme a questo ultimo prodotto di casa Ferrero. Qualcosa che ricorda quanto avvenne qualche anno fa per i Nutella Biscuits. Sebbene per questi ultimi la cosa sfociò nella follia più totale, con gente disposta a spendere cifre assurde per accaparrarsi una confezione, dato che sugli scaffali divenne introvabile, almeno inizialmente.

Vediamo come sono fatti i Biscotti Kinderini e quanto costano.

Come sono fatti i Biscotti Kinderini

Si tratta di frollini al latte e cacao, quindi molto semplici alla base, ma che hanno come caratteristica originale il fatto che, ogni Kinderino ha la sua faccia (o meglio, faccina) per esprimere un’emozione diversa. Proprio come le emoticon. Quindi felicità, sorpresa, tristezza, rabbia, paura, amore. In totale ne sono 18. Le faccine dei biscotti Kinderini sono di fatto piccoli decori cremosi, ovviamente al gusto del mitico Kinder.

Ma non c’è solo la forma a emoticon a evocare la nuova tecnologia: le 18 diverse faccine sono infatti realizzate con macchinari dotati di sistemi di intelligenza artificiale e di riconoscimento facciale presso lo stabilimento di Balvano (Potenza), lo stesso dove sono nati i Nutella Biscuits. Per la loro realizzazione, Ferrero ha investito oltre 50 milioni di euro ed è frutto di oltre 7 anni di studi e sperimentazioni. Del resto, la società piemontese cura molto bene i particolari prima di lanciare un nuovo prodotto. Di qui il quasi certo successo.

Saranno presentati oggi primo ottobre in Piazza Gae Aulenti, a Milano, con un evento ricco di sorprese e degustazioni. Tuttavia, molti fortunati sono già riusciti a trovarli nei supermercati.

Biscotti Kinderini quanto costano

I Biscotti Kinderini della Kinder hanno un prezzo medio compreso tra 2,49 e 3,39 euro per la confezione da 20 pezzi, per un peso totale 250 grammi. Tuttavia, non si esclude che si verifichino scenari assurdi come avvenne per i Nutella Biscuits. Lì, più che la strategia di Ferrero, fa molto la stupidità della gente, ormai rapita dalle tendenze Social.

Qui abbiamo parlato del fenomeno Nutella Biscuits.

Fonte: Scatti di gusto

– / 5 Grazie per aver votato!